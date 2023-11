Lançamentos de músicas desta semana (06/11 a 10/11)!

Piscamos e mais uma semana se passou, e agora só esperamos pelo próximo feriado vizinho para mais um descanso merecido de final de ano, e nada melhor do que aproveitar nosso final de semana com os melhores lançamentos da semana! E nesta semana vivemos o nascimento da nova era musical de umas das nossas princesas do pop favoritas Dua Lipa, que chegou com seu novo single “Houdini”, trazendo mais um hit para nossas playlists de festa. E além disso, também estamos desfrutando do lançamento de Futuro Fluxo, novo álbum de Gloria Groove.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Mais uma semana chega ao fim e em um piscar de olhos, o mês de outubro está acabando, mas não sem antes deixar várias novidades quentinhas no mundo da música! E claro, isso só pode significar mais uma das playlists com os lançamentos da Claudia. Vamos conhecer as novidades musicais? Essa semana damos boas-vindas à nova era de Dua Lipa, que já sabemos que vai estar repleta de hits, e também conhecer a nova etapa musical de Priscilla, que chega quebrando tudo junto com o Bonde do Tigrão, em uma parceria inédita.

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify:

Houdini

A rainha da música disco/pop está de volta para dar início a sua nova era. Nesta semana, Dua Lipa lançou seu novo single inédito, “Houdini”, trilhando o caminho para o terceiro álbum da cantora – que já está provando que pretende se superar! O hit mostrou que a artista irá se manter com as raízes de disco moderno empregadas em Future Nostalgia, álbum de 2020. A música vem carregada de influências dos anos 90 e mostra que teremos que alcançá-la a todo custo, porque ela some como Houdini.

A faixa ainda veio acompanhada do primeiro clipe da nova era de Dua, contando com uma produção repleta de dançarinos – que a cantora surpreende ao acompanhar com tamanha expertise. E o que mais veio junto de “Houdini”? A estreia do novo cabelo da cantora, que está apostando no ruivo total. Nós já amamos!

Quer dançar – Priscilla feat. Bonde do Tigrão

Após quebrar a internet ao surgir com um visual totalmente repaginado, a cantora Priscilla embarca em uma nova jornada musical, dessa vez focada no pop nacional e em diversos ritmos 100% brasileiros. E para iniciar esta nova era em grande estilo, ela convidou ninguém mais, ninguém menos que o Bonde do Tigrão em um single que vai todo mundo viajar no tempo.

A faixa “Quer Dançar” lançada nesta última quinta-feira, possui samples de diversos hits do grupo de funk dos anos 2000, além de contar com um clipe futurista e bastante misterioso, assim como todo o projeto que Priscilla vem elaborando.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou a capa do novo álbum que leva seu nome como título, mas sem divulgar detalhes sobre seu lançamento. Estamos curiosos para saber o que Priscilla vem elaborando para esta sua nova fase na música nacional!

LIQUITIQUI – Claudia Leitte

Final do ano chegando e para alguns, isso pode ser sinônimo de comemorações de Natal e Ano Novo, mas para Claudinha Leitte, este é um sinal de que o Carnaval está mais próximo do que nunca.

Com ritmos do kompa, acompanhados pelo típico som dos tambores do samba, “Liquitiqui” é um versão bilíngue do hit caribenho lançado lá em 2022 pelos cantores latinos Kes e J Perry, que ganhou uma cara ‘abrasileirada’ após ser interpretada pela cantora baiana. A faixa lançada por Claudia é o start oficial para o seu novo projeto de Carnaval em 2024, e sabemos com toda certeza que será um hit!

Futuro Fluxo

E falando em novos momentos, Glória Groove se aventura no funk com o lançamento de seu novo álbum, intitulado Futuro Fluxo, será esse um vislumbre do futuro de Groove? Esperamos! Desta vez, a Lady Leste optou por seguir um essência futurista, com 13 faixas que circulam entre as possibilidades do ritmo funk, que inspira a maior parte das composições da era. Mas o que traz uma verdadeira nostalgia para a cantora e emoção para sua tropa de fãs são as faixas inspiradas no funk paulista, que homenageia suas raízes paulistas.

O disco ainda conta com parcerias de renome, como Anitta, Valesca Popozuda, MC Rick, DJ GBR, Silvetty Montilla, Thiago Pantaleão, Ludmilla – definitivamente não poderíamos pedir mais! As pessoas têm jeitos muito diferentes e particulares de chegar ao seu resultado. Entendi, fazendo esse álbum, que funk é sobre personalidade, é colocar o máximo de você ali para ficar a sua cara e tentar ser o mais diferente possível”, conta a artista, em comunicado oficial.

Definitivamente merece o respeito do público, não é mesmo?

Lovin on Me

Jack Harlow volta para mais um hit de sucesso após sua parceria com Lil Nas X, desta vez com seu novo single solo, “Lovin on Me”. Após ter tido trechos liberados no TikTok, a faixa surpreende ao chegar com um estilo disco techno, seguido pelos versos do rapper, e a gente definitivamente colocaria todo nosso amor na nova composição de Harlow.

O lançamento ainda veio acompanhado por um clipe dirigido por Aidan Cullen, no qual Jack aparece dançando ao lado de outros dançarinos com trocas constantes de roupa, mostrando que ele não pode ser acorrentado. Harlow contou em redes sociais que considera “Lovin on Me” uma oportunidade de recomeço. “Obrigado por me permitir reiniciar este ano”, escreveu. “Voltei para Kentucky e dei um álbum que não poderia ter feito na estrada. Cercado por família e amigos de infância, este foi um dos anos mais felizes da minha vida. Mas agora… uma nova era começa.”, finaliza.

O que será que podemos esperar do hitmaker?

Monstrão – Anitta feat. Dennis DJ

E o funk segue em alta para este próximo verão! A cantora Anitta se junta ao Dennis, DJ para mais um lançamento que promete agitar a sua estação. Novamente trazendo à tona grandes hits e samples do clássico funk da Furacão 2000, a faixa “Monstrão” envolve muitos batidões e dança em ritmos característico que só o funk brasileiro consegue reproduzir.

Ah, e não para por aí! Para o clipe do novo lançamento, Anitta e Dennis se jogaram em uma aventura eletrizante por um Rio de Janeiro temático de video game, enfrentando perigos que somente os poderes de funkeira Anitta poderiam deter. É o funk carioca dominando o mundo!

Strong Enough

Alguém no mood de nostalgia? Os Jonas Brother chegaram para solucionar seu problema com o lançamento de “Strong Enough”, em parceria com Bailey Zimmerman. A faixa conta com uma sonoridade pop tranquila, retratando sobre como a mulher dos seus sonhos pode acendê-los de uma forma que ninguém mais consegue. Assim, o single mostra uma essência musical semelhante à que o grupo adotava durante sua época como atores da Disney, permitindo um lindo momento de nostalgia para seus fãs que continuam a fortalecê-los.

Cabe apontar que este é o primeiro lançamento que os irmãos Jonas fazem após a notícia de que Joe Jonas estaria se separando de Sophie Turner e entrando em uma batalha judicial pela custódia de suas filhas, de forma que o lançamento foi inesperado – mas bem agradecido!

When We Were Young

Quando a parceria é boa, os fãs pedem mais! Após ocupar o topo das paradas no início do ano com as faixas “I’m Good” e “Baby Don’t Hurt Me”, o DJ francês David Guetta retorna com mais um lançamento, dessa vez ao lado de Kim Petras para alegria dos fãs de música eletrônica.

A faixa “When We Were Young” é uma clara referência aos tempos em que todos nós éramos jovens, buscando por diversão, aventuras e claro, um amor para chamar de seu. Com batidas características do EDM (Eletronic Dance Music), David pode retornar a ocupar as paradas com este novo lançamento, que promete agitar as pistas de dança por todo o mundo.

RUSH! (ARE YOU COMING?)

Vamos dar um break no pop porque também foi semana de rock! Com direito a novo álbum de Maneskin, intitulado RUSH! (ARE YOU COMING?) – e pode apostar, a gente está indo! Apesar de ser uma versão deluxe do último lançamento da banda – intitulado RUSH! – isso não significa que o lançamento não veio com direito a mimos para os rockeiros de plantão, pois conta com cinco faixas inéditas, entre elas “HONEY (ARE YOU COMING?)” e a tão aguardada “Valentine”.

Hora do rock bebê!

Cedar

Que tal dar uma oportunidade para novos talentos? A cantora Gracie Abrams, que foi atração de abertura para a The Eras Tour de Taylor Swift, chega com um single inédito, produzido para a trilha sonora da tão aguardada série da Apple TV, Os Bucaneiros. A faixa, que conta com um instrumental de piano delicado, tem a essência musical perfeita para a voz suave de Abrams, cantando uma melodia triste e emocionante que conta a respeito de uma das piores despedidas.

Run Free (Countdown)

Mais um lançamento para agitar sua próxima festa! Os DJs Tiesto e R3HAB se unem em um projeto que promete oferecer muita agitação, euforia e claro, as melhores batidas da música eletrônica internacional.

Após quebrar o recorde de público na edição brasileira do Tomorrowland, Tiesto não perdeu tempo e garantiu sua sequência de BPMs para esta semana, com o lançamento da faixa “Run Free” que garante animar muitas festas e pistas de dança por aí.

Esta é a terceira parceria entre os DJs, que já colaboraram em outras faixas como “Samurai” e “Chasing Summers”. E você, também curtiu mais esta colaboração? Não esqueça de acrescentá-la em sua playlist de festa. Som na caixa!

Sand

Prontos para mais uma balada triste? Foi isso que Dove Cameron entregou no seu novo single “Sand”, que deve fazer parte do seu futuro álbum Alchemical Volume 1. Na faixa, a cantora abre seu coração em uma espécie de carta aberta a respeito de um dos seus antigos relacionamentos, com o qual achou que passaria o resto de sua vida, mas se desvencilhou entre seus dedos mais rápido que areia. Essa música com certeza vai entrar na nossa playlist de sad girl summer.

Adeus – Mari Fernandez

Um dos maiores nomes do forró atual, Mari Fernandez, retorna a ativa para a alegria dos fãs de sofrência! Embalando os corações sofridos dos desiludidos por amor, a cantora e compositora cearense promete te fazer dançar agarradinho com a solidão após o lançamento da faixa “Adeus”.

Com uma letra que fala sobre um término recente, é a melodia que dá o toque final de sofrência que alavancou a carreira de Mari. Mas não se deixe levar pela tristeza. Chama os amigos e aproveite mais este lançamento acompanhado, pois quem sofre junto, sorri junto também. Oh sofrência!

SEQUÊNCIA REVOLUCIONÁRIA

PE-DRO-SAM-PA-IO, vai! O novo single de Pedro Sampaio, “SEQUÊNCIA REVOLUCIONÁRIA”, finalmente está entre nós e está dando mais uma vez o nome ao funk. Mas a aposta da vez foi uma mistura entre o clássico beat de funk com um pouco da essência techno/electro, em parceria com Mc Gw. E para animar ainda mais o nosso dia, Sampaio disponibilizou um vídeo clipe com direito a muita dança.

E os lançamentos podem ter acabado, mas você pode conferir tudo na nossa playlist.