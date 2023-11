No ‘mood’ de show! Confira 9 turnês que viraram filme

As redes sociais entraram em alvoroço após o anúncio de Beyoncé de que a Renaissance World Tour – que, infelizmente, não ganhou datas no Brasil – chegaria aos cinemas, e com o lançamento da The Eras Tour de Taylor Swift , que arrecadou US$ 90 milhões em sua estreia, superando Assassino da Lua das Flores, de Martin Scorsese. Mas essa não é a primeira vez que vemos turnês filmes, e existem diversas produções que, para quem ama música, são quase que obrigatórias!

Desde nossa rainha latina Shakira até Shawn Mendes, as gravações são uma forma de democratizar o acesso, além de, claro, eternizar alguns dos melhores momentos dos artistas.

Ariana Grande: Excuse me, I love you

Onde assistir: Netflix

Ariana Grande, a princesa das notas altas, presenteou seus fãs, em 2020, com o filme da Sweetener World. A cantora nos deu um gostinho do que era vida pré-pandemia enquanto estávamos confinados, nos deixando dançar e relembrar a sensação de estar dentro de um estádio, rodeado de pessoas que amam as mesmas músicas que você.

A gravação mostra uma explosão de um mundo cor de rosa, com os cenários icônicos – como a lua gigante e o carro de “7 rings” – e as coreografias impressionantes.

E, para melhorar, não temos acesso apenas às gravações do show na Arena O2, em Londres, mas também aos bastidores desta jornada de Ariana pelo mundo.

Shawn Mendes: Live in Concert

Onde assistir: Netflix

Quem aí passou pela notícia devastadora de que Shawn Mendes não poderia subir ao palco no Allianz Parque horas antes de show? Pois é, muitos de nós perdemos a oportunidade, e aguardamos ansiosamente pelo seu comeback.

A boa notícia é que, enquanto isso não acontece, podemos ao menos aproveitar o Shawn Mendes: Live in Concert. O longa, gravado em um de seus shows em Toronto, conta com as performances de seus maiores hits, como “Señorita”, com participação especial de Camila Cabello.

O projeto de Mendes também foi um dos que nos permitiu viver a vida pré-pandemia dentro de casa, sendo lançado em 2020, ano no qual também lançou seu quarto álbum de estúdio, intitulado Wonder.

Justin Timberlake + The Tennessee Kids

Onde assistir: Netflix

Temos fãs do Justin Timberlake? O cantor e ex-integrante do NSYNC, em parceria com a Netflix, fez uma gravação especial das últimas performances da The 20/20 Experience World Tour, sua quinta turnê, finalizada em 2015.

Contando com 17 faixas na setlist, banda ao vivo e, claro, dançarinos, as músicas eletrizantes ganham vida no show, e, agora, podemos assistir do conforto de casa.

Shakira In Concert: El Dorado World Tour

Onde assistir: HBO Max

A rainha latina não ficou de fora da tendência de transformar shows em grandes produções cinematográficas. Após adiar a El Dorado World Tour por problemas vocais, Shakira voltou aos palcos em 2018 e levou seus shows em Los Angeles para as telonas.

A produção ainda conta com gravações em diversas cidades do mundo ao longo da turnê, e cenas exclusivas dos bastidores.

Madame X

Onde assistir: Paramount+

A lenda da música pop, Madonna, também mostrou seus talento musical nas telonas com a turnê Madame X, gravando seus shows realizados em Lisboa, em 2020.

E como se a presença do ícone musical não fosse suficiente, o filme conta com a participação especial de Maluma, além de coreografias que marcaram a história dos palcos, com uma energia alternante entre o clássico pop e um pouco de punk rock

Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film

Onde assistir: Prime Video

Todos ficamos encantados com o retorno da boyband queridinha da Disney, os Jonas Brothers, e não demorou muito para que os três irmãos anunciassem a turnê Happiness Begins. Em parceria com a Amazon Prime, o grupo lançou Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film, no qual temos a oportunidade de ver os bastidores, além das melhores performances de hits como Sucker. Para melhorar, temos um olhar intimista da vida na estrada dos irmãos Jonas, com seus relacionamentos e famílias.

BTS – Permission to Dance on Stage

Onde assistir: Disney+

Alguma army de plantão? O grupo de k-pop BTS retornou aos palcos com a Permission to Dance on Stage depois de dois anos parados durante a pandemia, gravando seu show no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A boyband traz suas músicas eletrizantes acompanhadas de coreografias insuperáveis, com hits como Dynamite e Butter. Além dos integrantes do BTS, os shows gravados em Los Angeles contaram com a participação especial de Megan Thee Stallion e Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O lançamento veio com uma sensação agridoce para as fãs, sendo um dos últimos projetos do grupo antes de terem que passar pelo alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul.

Billie Eilish – Live at the O2

Com a pandemia, o Brasil também perdeu a chance de ver ao vivo a turnê When We All Fall Asleep Where Do We Go Tour, de Billie Eilish. Ao menos, a cantora permitiu que a gente vivesse um pouquinho desta experiência em Billie Eilish – Live at the O2, show gravado em Londres.

A gravação conta com todas as músicas e efeitos do show original, desde suas músicas mais melancólicas até as mais eletrizantes e, inclusive, polêmicas devido ao seu conteúdo assustador.

O espetáculo foi disponibilizado para os cinemas por apenas um dia, e até agora não tem previsão de chegar ao streaming.

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

Onde assistir: Disney+

Deixando o mais emotivo para o final, o Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, que eternizou o show de despedida dos palcos de Elton John.

O artista icônico, que também já teve sua trajetória recontada nos cinemas com o filme Rocketman, cantou seus maiores sucessos com diversas participações especiais, como Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile. Os fãs também podem conferir algumas entrevistas e depoimentos especiais do cantor, em uma despedida em grandíssimo estilo.

Qual será o primeiro a entrar em sua watchlist?