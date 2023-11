Circuito de Shows em SP: confira o calendário até dezembro

Shows que foram reagendados por conta de cancelamentos durante a pandemia de Covid-19 e novas turnês influenciaram na quantidade de apresentações musicais que tomaram conta da cena cultural no Brasil em 2023. Só no primeiro semestre, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) registrou uma arrecadação 29% maior em relação a 2022 — foram 30 mil shows, festivais e eventos licenciados pela instituição.

Artistas internacionais, saudosas bandas que se juntaram para celebrar a carreira ou se despedir do público e turnês especiais para celebrar marcos da música brasileira fizeram parte do contexto. Agora, na reta final do ano, Alanis Morissette, RBD, Taylor Swift garantem o misto de nostalgia com pop, temos também Roger Waters, Caetano Veloso, Paul McCartney, Djavan e o Primavera Sound.

Confira abaixo um calendário com os principais destaques no circuito de shows:

Você pode clicar em cada artista para saber mais informações sobre ingressos. Todos os shows listados acima acontecem na cidade de São Paulo.