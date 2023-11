Conheça os maiores lançamentos do cinema em novembro de 2023

Neste mês, grandes produções agitam os amantes da sétima arte: “How to Have Sex”, vencedor em Cannes, e “Napoleão”, dirigido por ninguém menos que Ridley Scott (“Gladiador”, “Casa Gucci”), são as mais esperadas. A seguir, trazemos mais informações sobre esses e outros títulos que, sem dúvidas, devem fazer barulho entre público e crítica. Confira:

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (14/11)

Com Francis Lawrence mais uma vez no comando da produção, “Jogos Vorazes”, uma das franquias mais bem-sucedidas de todos os tempos, retorna aos cinemas. A trama se passa anos antes de Coriolanus Snow se tornar o tirânico presidente de Panem. Com 18 anos, o personagem vê uma chance de mudar de vida após ser escolhido como mentor de Lucy Gray Baird, a garota tributo do miserável Distrito 12.

How to Have Sex (15/11)

Escrito e dirigido por Molly Manning Walker, o filme acompanha três adolescentes britânicas que, durante um feriado, acabam vivenciando temas como sexualidade, consentimento e autodescoberta. Premiado em Cannes, o filme tem no elenco Mia McKenna-Bruce (Persuasão), Lara Peake (Mood), Shaun Thomas (Ali & Ava) e Samuel Bottomley (Somewhere Boy). Estreia dia 15/11 nos cinemas e depois fica disponível no MUBI.

Continua após a publicidade

Napoleão (23/11)

Cinebiografia épica, dirigida por Ridley Scott e protagonizada por Joaquin Phoenix, explora as origens de Napoleão, retratando a sua implacável ascensão ao império e também o conturbado relacionamento com sua esposa, Josephine (interpretada pela maravilhosa Vanessa Kirby). Estreia dia 23/11 nos cinemas — a versão sem cortes será lançada posteriormente na Apple TV+.

Ó Paí Ó, 2 (23/11)

Outro título nostálgico que retorna para um novo capítulo nos cinemas é o icônico “Ó Pai, Ó”, estrelado por Lázaro Ramos. A narrativa se passa uma década depois do primeiro filme. Desta vez, Roque se prepara para lançar a sua primeira música, com esperanças de estourar e se tornar um artista de sucesso.

Continua após a publicidade

O Jogo da Invocação (30/11)

Após dar vida ao tímido Otis em “Sex Education”, aclamado seriado da Netflix, Asa Butterfield se joga no terror em um movimento inesperado em sua carreira. Em “O Jogo da Imitação”, o ator interpreta um jovem possuído por uma entidade demoníaca que passa a perseguir (e assassinar) um grupo de amigos durante uma festa. Assustador, né?