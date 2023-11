Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo de 11 a 17/11

Um fim de semana histórico se aproxima: neste sábado, Roger Waters realiza um dos shows de sua turnê de despedida, “This is Not A Drill”, no Allianz Park. Os cinéfilos também podem aproveitar o “SP Food Film Fest”, que une cinema e gastronomia de maneira sublime, e o “Festival de Cinema Italiano”, que traz mais de 30 produções, entre clássicos e obras contemporâneas, para as salas de exibição.

E calma, que ainda tem muito mais! A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com o melhor da arte na capital paulista durante os próximos dias:

Música

Roger Waters – This is Not A Drill (11 e 12 de novembro)

Roger Waters se apresenta durante o fim de semana (11 e 12/11) em São Paulo, diretamente do Allianz Park, com a sua turnê de despedida “This is Not a Drill”.

Endereço: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200

Valores: a partir de R$ 195,00

Alanis Morissette canta “Jagged Little Pill” (14 de novembro)

Em apresentação única na América Latina, Alanis Morissette celebra 25 anos do lançamento do seu icônico disco “Jagged Little Pill”.

Endereço: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200

Ingressos esgotados

Cinema

SP Food Film Fest (de 9 a 19 de novembro)

Com cerca de 30 produções ligadas à gastronomia, o ‘SP Food Film Fest’ une arte e comida de forma criativa. A seleção conta com filmes como “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos“, de Pedro Almodóvar, “Os Catadores e Eu“, de Agnès Varda, e a estreia do documentário “Blind Ambition“, sobre refugiados que se tornam sommeliers.

As sessões são seguidas por degustações deliciosas (e gratuitas) de pratos relacionados às produções exibidas. “A Dama e o Vagabundo”, que está na programação, é acompanhada por uma refeição de macarrão com almôndegas, assim como no desenho. Incrível, né?

Entrada gratuita

Endereço: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

Programação completa disponível no site do evento

Festival de Cinema Italiano (até 10 de dezembro)

Iniciado na última sexta-feira (10), a curadoria traz tanto o melhor da sétima arte italiana contemporânea quanto títulos icônicos do século passado. 32 filmes, dos quais 16 são inéditos no Brasil, compõem a seleção assertiva do evento.

Entrada gratuita

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico

Programação completa disponível no site do evento

Teatro

O Mágico de Oz (11 de novembro)

O clássico “O Mágico de Oz” ganha uma adaptação musical emocionante diretamente do Teatro Bibi Ferreira em apresentação única.

Valores: a partir de R$ 30,00 (meia-entrada)

Endereço: Teatro Bibi Ferreira – Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931 – Bela Vista, Centro

Horário: 17h30

Exposições

Floresta Encantada (até 26 de novembro)

“Floresta Encantada” é uma exposição imersiva que une saberes indígenas e tecnologias de última geração para resgatar e honrar a cultura dos povos originários. Nela, o visitante é transportado para uma floresta onde os caminhos e ações escolhidos desvelam conhecimentos encantadores. Um dos espaços virtuais conta com uma fogueira, permitindo um verdadeiro mergulho na magia da natureza.

Entrada gratuita

Endereço: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111 – Centro

Horários: De terça a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 9h às 17h

Literatura

25ª Festa do Livro da USP (de 8 a 12 de novembro)

A tradicional Festa do Livro da USP reúne centenas de editoras que oferecem livros de qualidade com descontos a partir de 50%.

Entrada gratuita

Endereço : Avenida Prof. Mello Moraes, Travessa C – Cidade Universitária

Horários: de quarta a sexta-feira, das 9h às 21h, e no sábado e domingo, das 9h às 19h