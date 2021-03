Kristen Stewart ressurge como Diana e ator de príncipe Charles é escolhido

Kristen Stewart deu mais um spoiler de como está sua caracterização da Lady Di, para o filme Spencer, que tem previsão de lançamento ainda neste ano.

Algumas das gravações aconteceram na Alemanha e agora continuam sendo feitas no Reino Unido, de acordo com a Variety. O ator escolhido para interpretar Charles foi Jack Farthing, ele é conhecido por participações em séries da BBC como Blandings e Poldark, e o filme da Netflix Um amor, Mil casamentos.

Jack Farthing will be playing Charles in #Spencer ✨ pic.twitter.com/9irgD8aO7e

— |Kristen| (@bellaxkristen) March 25, 2021