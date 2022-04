Heroínas nas telas! Assista ao teaser de ‘Thor: Amor e Trovão’

Como a colunista Ana Claudia Paixão já te contou, 2022 é o ano das super-heroínas! Isso porque diversas delas chegam aos cinemas em produções incríveis e cheias de ação – e entre os destaques está Jane Foster, papel de Natalie Portman nas franquias Thor e Vingadores. Para quem está curiosa, o primeiro teaser de Thor: Amor e Trovão já está disponível e pode ser conferido aqui!

A personagem Jane Foster é o grande amor de Thor (Chris Hemsworth), e está no chamado MCU da Marvel desde 2011, quando o primeiro longa do Deus do Trovão chegou aos cinemas. No novo filme, dirigido por Taika Waititi, ela assume o manto de Poderosa Thor, Deusa do Trovão, depois que o filho de Odin perde a capacidade de empunhar o martelo Mjolnir. A trama é baseada em um arco recente dos quadrinhos, e deve chegar aos cinemas brasileiros em 7 de julho deste ano. Assista o teaser oficial abaixo: