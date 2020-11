Grammy 2021: mulheres se destacam na lista de indicados

Os indicados ao Grammy 2021 foram divulgados nesta terça-feira (24). E as mulheres estão em destaque!

Beyoncé lidera em número de indicações – nove no total. Por Black Parade, são as seguintes: Gravação do Ano, Música do Ano, Melhor Performance de R&B e Melhor Canção R&B. Por Savage, música de Megan Thee Stallion em que faz featuring, concorre a Melhor Performance de Rap e Melhor Canção de Rap. Black is King está indicado a Melhor Filme Musical.

Dua Lipa, por sua vez, é a única artista (entre mulheres e homens) presente nas três categorias principais: Álbum do Ano (Future Nostalgia), Gravação do Ano e Música do Ano (ambas por Don’t Start Now). Ela também está na corrida pelas estatuetas de Melhor Performance Solo Pop (Don’t Start Now), Melhor Performance de Grupo ou Duo Pop (com J Balvin, Bad Bunny e Tainy, por Un Dia), Melhor Disco de Pop Vocal (Future Nostalgia). Presente em seis categorias, ela só perde para Beyoncé no número de indicações.

Logo atrás vem Roddy Ricch, com seis indicações. Taylor Swift quase alcançou o rapper, com cinco – sendo duas nas categorias principais. Por Folklore, ela concorre a Álbum do Ano e Melhor Disco Pop Vocal. Com a canção Cardigan, disputa Música do Ano e Melhor Performance Solo Pop. Já o featuring com Bon Iver em Exile, concorre a Melhor Performance de Grupo ou Duo Pop.

Outro destaque é o fato de que, pela primeira vez, a categoria de Melhor Performance de Rock tem apenas cantoras ou bandas com vocalistas femininas: Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Brittany Howard, Grace Potter, Haim e Big Thief.

As mulheres também dominam a categoria de Revelação. Dos oito indicados, seis são mulheres: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, Doja Cat e Megan Thee Stallion. Os dois únicos homens são D Smoke e Kaytranada.