Beyoncé exalta a beleza das mulheres negras no clipe de ‘Brown Skin Girl’

Sem aviso prévio, Beyoncé disponibilizou o clipe de Brown Skin Girl na manhã dessa segunda-feira (24). A música foi lançada em 2019, no álbum The Lion King: The Gift, e conta com vocais da filha dela, Blue Ivy, além da participação dos cantores SAINt JHN e WizKid.

Dirigido pela artista nigeriano-britânica Jenn Nkiru, o clipe faz parte de Black is King, filme musical lançado no mês passado por Beyoncé através do Disney+ – streaming que chega ao Brasil em novembro.

Como indica o título, Brown Skin Girl fala sobre uma garota de pele marrom e é uma verdadeira carta de amor a meninas e mulheres negras. Com muita doçura e um visual exuberante – claro! – o clipe segue a mesma linha.

Citadas na letra, Lupita Nyong’o, Kelly Rowland e Naomi Campbell aparecem no vídeo. Mulheres e meninas indianas também foram chamadas a participar do clipe, estendendo a homenagem da música.

Confira aqui o vídeo de Brown Skin Girl: