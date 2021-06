Assista ao teaser do filme de Meghan Markle e príncipe Harry

O canal Lifetime divulgou, nesta quarta-feira (23), um teaser do filme Harry e Meghan: Escaping the Palace (em tradução livre, Harry e Meghan: Escapando do Palácio).

A trama mostra os desafios que os duques de Sussex enfrentaram com o desligamento de seus cargos na realeza. Príncipe Harry é interpretado por Jordan Dean, enquanto Meghan Markle é vivida pela Sydney Morton.

Uma das questões levantadas no filme é o medo que Harry tem de perder sua esposa da mesma forma que perdeu a mãe, princesa Diana.

No teaser, é possível ver esse momento, quando o príncipe acorda assustado e conta o sonho que teve para a esposa.”Vejo você literalmente sendo perseguida até a morte e não tenho forças para impedir”, explica o personagem na produção.

A bombástica entrevista do casal para a apresentadora Oprah Winfrey também será ilustrada no filme.

Mas, como não é só de momentos ruins que os duques vivem, a produção também mostra cenas do casal com o filho mais velho Archie Harrison e até com a mais nova integrante da família, a pequena Lilibet Diana.

Confira a seguir o teaser do filme:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lifetime TV (@lifetimetv)