Entenda por que Meghan e Harry podem não ter mais filhos

Príncipe Harry e Meghan Markle estão extasiados com a chegada de Lilibet Diana, que inclusive já conheceu a bisavó, a Rainha Elizabeth, e arrancou belas palavras de seu avô, príncipe Charles. Porém, a bebê pode ser a última herdeira dos duques de Sussex.

Em 2019, durante uma entrevista à do Vogue Reino Unido, Harry expressou o desejo de não ter mais do que dois filhos. Na conversa, o duque, que também é pai de Archie de 2 anos, afirmou que sempre teve uma conexão e muito amor pela natureza e que trabalha continuamente em prol da preservação e equilíbrio do meio ambiente.

Mesmo antes de ter filhos, ele já tinha esperança de que, quando os tivesse, as crianças pudessem viver de forma prazerosa. Sobre a quantidade, Harry afirmou: “Dois, no máximo! Sempre pensei: este lugar é emprestado. E, certamente, sendo tão inteligentes como todos nós somos, ou tão evoluídos como todos devemos ser, devemos ser capazes de deixar algo melhor para trás para a próxima geração.”

Será que após o nascimento de Archie e Lilibet, o príncipe Harry ainda mantém o mesmo pensamento?