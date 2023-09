Emmy Internacional indica “Pantanal” e mais produções brasileiras

Os indicados à 51ª edição do Emmy International Awards, uma das premiações mais importantes do mundo da televisão, foram anunciados nesta terça-feira (26), e o Brasil surgiu em peso, com sete indicações.

Entre as produções brasileiras indicadas na premiação está Pantanal, estrelada por Juliana Paes, e Cara e Coragem, novelas da TV Globo que concorrem na categoria de melhor novela. A Rede Record também garantiu sua segunda indicação da história com Linchamentos, série documental de drama.

O evento, que conta com 56 indicados de 20 países diferentes em 14 categorias, deve acontecer em Nova Iorque no dia 20 de novembro. Veja as categorias que trazem produções brasileiras indicadas:

Brasil no Emmy Internacional

Melhor Documentário

Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia – Brasil

Mariupol: The People’s Story – Reino Unido

Nazijäger – Reise In Die Finsternis [Nazi Hunter – Journey Into Darkness] – Alemanha

Witness – Serigne vs. The EU – Qatar

Melhor Reality

A Ponte – The Bridge Brasil – Brasil

Hôtel du Temps: Dalida [The Time Hotel: Dalida] – França

Love by A.I. – Japão

The Great British Bake Off – Season 13 – Reino Unido

Melhor Série Documental

Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World] – França

Linchamentos – Brasil

Man vs. Bee – Reino Unido

The Mandela Project – Africa do Sul

Melhor Novela

Cara e Coragem – Brasil

Pantanal – Brasil

Para Sempre [Forever] – Portugal

Yargi [Family Secrets] – Turquia

Melhor Animação

Menino Maluquinho – Brasil

Moominvalley – Season 3 – Finlândia

Rilakkuma’s Theme Park Adventure – Japão

The Smeds and The Smoos – Reino Unido

Melhor Programa Infantil: Factual

Built To Survive- Australia

Quintal TV – Season 2 – Brasil

Takalani Sesame – Season 13 – Africa do Sul

Triff… Anne Frank [Meet… Anne Frank] – Alemanha

