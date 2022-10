Estreias dos streamings em outubro: os destaques de cada plataforma

Atualizado em 10 out 2022, 13h52 - Publicado em 11 out 2022, 08h42

Entramos em mais um mês, e a pergunta de sempre volta para nos assombrar: afinal, o que assistir agora? A boa notícia é que, mais uma vez, não faltam boas opções para quem está com as maratonas em dia e precisa de algo novo para dar o “play”! E, claro, como não poderia deixar de ser, no mês das Bruxas temos diversos títulos que prometem bons sustos para agradar aos fãs do terror. Abaixo, a gente revela as maiores estreias dos streamings em outubro.

Estreias Netflix em outubro

O Clube da Meia-Noite

A série de Mike Flanagan, criador de A Maldição da Residência Hill, já está disponível no catálogo do streaming. Baseada nas obras de Christopher Pike, ícone do terror adolescente, a trama acompanha Ilonka (Iman Benson), uma jovem com câncer que passa a residir em um hospital para jovens com doenças terminais. Quando o relógio marca meia-noite, eles se reúnem no sotão para contar histórias assustadoras. Assista ao trailer:

Uma Garota de Muita Sorte

Outra produção que também já está disponível no catálogo, Uma Garota de Muita Sorte é um filme baseado no livro de Jessica Knoll. Com Mila Kunis no papel principal, ele acompanha uma jornalista com uma vida aparentemente perfeita que precisa encarar traumas do passado quando é procurada por um diretor interessado em ouvi-la sobre um massacre que aconteceu em sua antiga escola. Assista ao trailer:

Bem-vindos à Vizinhança

A minissérie baseada em uma história real chega ao streaming em 14 de outubro. Nela, Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) investem todas as suas economias na casa dos sonhos em um local tranquilo. O bairro, no entanto, acaba se mostrando nada acolhedor: rodeados de vizinhos estranhos, eles passam a viver um verdadeiro inferno quando começam a receber cartas ameaçadoras de um remetente misterioso. Assista ao trailer:

Estreias Star+ em outubro

Grey’s Anatomy

Para quem é fã da série, a 18ª temporada já está totalmente disponível na plataforma de streaming de maneira exclusiva. Focando nas consequências do pós-Covid, ela traz Meredity (Ellen Pompeo) em uma nova faase de sua carreira e em um enorme dilema na vida pessoal.

Chucky – 2ª temporada

A série Chucky retornou para a sua segunda temporada no último dia 26, com novos episódios saindo todas as quartas. Depois de um primeiro ato bem recebido pela crítica, Jake, Devon e Lexy precisam lidar com as consequências dos atos cometidos por Chucky, e encaram a difícil realidade de que boneco segue vivo e em busca de vingança. Assista ao trailer:

Noites Brutais

Mais uma boa pedida para os fãs de terror: no dia 26 de outubro, o filme – que tem 92% de aprovação no Rotten Tomatoes – chega ao streaming. A trama segue uma jovem que aluga uma casa de temporada nos arredores de Detroit para uma entrevista de emprego. Quando chega, no entanto, descobre que já existe outro hóspede na residência. Ela decide passar a noite, mas descobre que há muito mais a temer do que a presença do convidado inesperado. Assista ao trailer:

Estreias Prime Video em outubro

Eleita

A série de comédia nacional já está disponível no streaming. Nela, Clarice Falcão é uma mulher que decide se candidatar a governadora por brincadeira, mas acaba sendo eleita. Assista ao trailer:

Periféricos

Baseada no best-seller de William Gibson, a série (dos mesmos criadores de Westworld) chega ao streaming no dia 21 de outubro. Nela, acompanhamos dois irmãos em uma realidade futura deslumbrante e ameaçadora. Flynne (Chloë Grace Moretz) e Burton (Jack Reynor) sofrem com dificuldades financeiras e são obrigados a complementar a renda familiar a qualquer custo. Assista ao trailer:

Estreias HBO Max em outubro

The White Lotus

Destaque do Emmy Awards deste ano, The White Lotus volta ao streaming no dia 30 de outubro. Desta vez, as personagens se hospedam na Itália, em um resort com belíssimas paisagens. O elenco traz mais uma vez Jennifer Coolidge, e a estreia de rostos novos, como F. Murray Abraham, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James e Aubrey Plaza. Assista ao trailer: