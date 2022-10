Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada de Emily em Paris

4 out 2022, 10h15

As filmagens da 3ª temporada de Emily em Paris chegaram ao fim em setembro, aumentando as expectativas para o lançamento. Em alguns meses, vamos descobrir qual foi a escolha de Emily (Lily Collins), se ela vai voltar para Chicago ou trabalhar na nova empresa de seu ex-chefe, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). É meio óbvio que ela vai ficar em Paris ou o título da série para de fazer sentido, mas vamos deixar o clima de mistério no ar.

Ame ou odeie, as aventuras de Emily são divertidíssimas e conseguem prender qualquer um. Seja para criticar ou exaltar os looks da personagem. Ou, ainda, questionar as decisões amorosas dela. Emily em Paris é um sucesso que vamos continuar consumindo até dizer chega. Sem mais delongas, eis o que sabemos sobre o terceiro ano da série, que estreia ainda neste ano na Netflix.

Qual a trama da 3ª temporada de Emily em Paris?

Como citamos acima, no final da segunda temporada, Emily estava em meio a uma crise existencial, pois não sabia o que fazer. Não é à toa que a Netflix divulgou que parte do roteiro dos novos episódios envolvem “uma encruzilhada crucial em todos os aspectos” na vida da protagonista.

“Diante de dois caminhos muito diferentes, Emily terá que decidir exatamente onde está sua lealdade – no trabalho e em sua vida amorosa”, diz a sinopse. Além do triângulo amoroso de Emily, Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount), tem todo o drama envolvendo Camille (Camille Razat) que voltou a namorar o Gabriel.

Já tem trailer?

Sim, a Netflix divulgou recentemente uma prévia dos próximos episódios. Confira abaixo:

Quem retorna para a nova temporada?

A maior parte do elenco está confirmada: veremos novamente Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julian) e Bruno Gouery (Luc). Além deles, Lucien Laviscount, que se juntou à série na segunda temporada como Alfie, agora é um personagem fixo.

E os looks?

Emily vai entregar mais uma coleção de looks lindos (e outros questionáveis), mas, pelas primeiras imagens, parece que essa temporada vai servir ainda mais no quesito moda. Uma grande mudança na vida da protagonista é também a franja, Emily aderiu ao corte e ficou com um ar de francesinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Vai ter 4ª temporada?

Sim, o quarto ano de Emily em Paris está mais que garantido. Em janeiro, a Netflix confirmou a terceira e a quarta temporadas da série. A dominação de Emily começou em Paris e está se expandindo.

Quando estreia a 3ª temporada de Emily em Paris?

A nova temporada chega antes do Natal, segundo a Netflix. A plataforma divulgou que os novos episódios estarão disponíveis a partir de 21 de dezembro.