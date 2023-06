Phoebe Waller-Bridge está pronta para dominar Hollywood

Phoebe Waller-Bridge possui aquele tipo de talento raro que surge uma vez a cada década. Quem acompanhou Fleabag sabe bem: é impossível não ser cativado pelo senso de humor cirúrgico dela.

De forma ácida e honesta, Phoebe encontra graça nos aspectos mais desastrosos (e, por vezes, sombrios) de nossa existência. Portanto, é no mínimo curioso pensar em assistí-la em uma produção como Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que prioriza a fantasia e o espetáculo acima da sinceridade crua que pavimentou o caminho da artista em direção ao estrelato. Poderia isso intimidá-la? De forma alguma!

“Por mais que eu esteja em uma grande franquia, me senti gravando um projeto para a televisão ou streaming. É basicamente a mesma coisa. Mas, claro, quando cheguei no set pela primeira vez, fiquei intimidada pela grandiosidade de tudo. Só que, conforme a equipe foi se reunindo, a sensação era de estar começando a criar uma peça”, conta em entrevista exclusiva à CLAUDIA.

“Preciso ser honesta: eu participava das reuniões, discutia o que queríamos tanto para a personagem quanto para o filme, mas, na hora de gravar, eu pensava: ‘Que porra é essa!’. Há uma magia em participar de um projeto assim, pois quaisquer aspectos possuem uma escala gigantesca. Isso me trouxe aquele senso de realização, como se eu finalmente tivesse alcançado algo que sempre almejei.”

Aliás, engana-se quem pensa que, apenas por Phoebe ser uma atriz consolidada, ela não consiga se sentir deslumbrada pelo encantamento de Hollywood: “Crescemos assistindo filmes como Indiana Jones, e, de repente, você está nele. É maluco se ver nesse lugar de presenciar como as engrenagens funcionam”, compartiha.

E falando em magia do cinema, a atriz é extremamente consciente do que acontece na cena mundial — e isso inclui o Brasil. Questionada sobre a influência da cultura brasileira em sua carreira, ela dispara: “Eu amo Cidade de Deus! Esse é um dos filmes mais incríveis que já assisti em minha vida. Também adoro Bacurau. Esses dois me marcaram muito”.

Quem diria que a nossa Fleabag está de olho na gente, né? Por aqui, não vemos a hora de curtir a atriz contracenando com Harrison Ford em uma das sagas mais icônicas do planeta.

Confira abaixo o trailer de Indiana Jones e a Relíquia do Destino:

Indiana Jones e a Relíquia do Destino tem estreia marcada para 29 de junho em território nacional.