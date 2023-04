Phoebe Waller-Bridge se destaca em trailer do novo “Indiana Jones”

No final de semana, aconteceu a Star Wars Celebration, que contou com a participação do elenco de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Na ocasião, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e Mads Mikkelsen (da série Hannibal) apresentaram um novo trailer do filme. O longa marca a última aventura de Harrison Ford como Indiana Jones e terá sua estreia mundial no Festival de Cannes, em 18 de maio.

Situado em 1969, a história gira em torno do famoso arqueólogo e aventureiro Indiana Jones preocupado com o governo norte-americano ter recrutado ex-nazistas para ajudar a vencer a União Soviética na corrida espacial. Estrelado por Ford, Waller-Bridge e Mikkelsen, Indiana Jones e a Relíquia do Destino conta também com a participação de Antonio Banderas e Boyd Holdbrook.

Confira abaixo o trailer do novo Indiana Jones e a Relíquia do Destino:

O filme tem Steven Spielberg e George Lucas como produtores executivos, e o retorno de John Williams na trilha sonora, responsável por isso desde Os Caçadores da Arca Perdida, primeiro filme da franquia, lançado em 1981. Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega aos cinemas brasileiros em 29 de junho de 2023.