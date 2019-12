Elenco de “La Casa de Papel” anuncia data de nova temporada na CCXP

Anota aí: dia 3 de abril de 2020 estreia a 4a temporada de “La Casa de Papel”. O anúncio oficial foi feito ao vivo, neste domingo, pelos próprios atores Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinki), Esther Acebo (Estocolmo) e Rodrigo de La Serna (Palermo) durante a CCXP 2019. Com a notícia, os atores da série espanhola levaram à loucura as mais de 3 mil pessoas que estavam no painel organizado pela Netflix no auditório Cinemark da São Paulo Expo.

Além da exibição de uma cena exclusiva da parte 4 da série espanhola que virou hit no Brasil, os atores também falaram com público e agradeceram muito o carinho dos fãs brasileiros – que não pararam de gritar e cantar “Bella Ciao”, trilha sonora da série. . Extremamente emocionada com a recepção do público, Esther Acebo falou um pouco da importância de papeis como de Estocolmo e da força das mulheres na série. “Gosto muito de como as mulheres são ativas na história e não simplesmente acompanham os personagens masculinos. Estou super feliz por estar levando a luta dessa personagem que é uma mulher, trabalhadora e mãe como muitas outras”, disse.

O elenco também e deu alguns spoilers da nova temporada. “O grupo vai ter um momento de se reestruturar e encontrar a melhor maneira para enfrentar os problemas”, disse Alba Flores, que vive Nairóbi. “O Professor não tem amis todo o controle!”, lembrou Esther Acebo. “O próximo desafio do grupo é sobreviver! Quando terminou a terceira temporada ficamos em uma situação muito complicada, tentando salvar a vida de Nairóbi. Já não é mais um assalto, é uma guerra contra o sistema”, afirmou o intérprete de Palermo, Rodrigo de La Serna. Já Darko Peric destacou um dilema específico de seu personagem, Helsinki. “Ele se assumiu gay com a ajuda de Nairóbi, que agora é como sua irmã. No final da temporada ele fica dividido entre seu amor, Palermo, e sua irmã. Acredito que na quarta temporada haverá bastante luta por conta disso!’

Quem aí está ansioso para ver a continuação dessa história?