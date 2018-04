Os makes de Úrsula Corberó, a Tóquio de ‘La Casa de Papel’

Não há dúvidas que a série espanhola La Casa de Papel é sucesso absoluto. Se tornou, inclusive, a mais assistida da língua não inglesa no Netflix. E enquanto aguardamos a terceira temporada (que, segundo a plataforma de streaming, deve ir ao ar ainda em 2019), podemos nos divertir (e nos inspirar) com os makes cheios de estilo da Úrsula Corberó, que interpreta a autêntica Tóquio.

Que tal esta versão com sombra rosa e delineador verde-esmeralda?

Ou este esfumado com tons de rosa, marrom e delineado bem marcado na raiz inferior e superior dos cílios…

O batom vermelho se tornou o seu símbolo. Mas ela também adora um rosa-choque na vida real!

Úrsula também arrisca um delineado gatinho com pontinha esfumada. Megatendência!

Olha o batom vermelho aí! E a pele – sempre perfeita, né?

Este olho bem esfumadinho, com sombra marrom, é perfeito para o dia a dia. Ótima alternativa ao pretinho básico.

No make de gala, nada de ser discretinha… Úrsula escolheu um olho bem esfumado com formato gráfico, delineado dentro dos olhos e um toque de brilho nos cantinhos internos dos olhos. Um batom cor de boca e blush pêssego arrematam o look.

Ou a dupla sombra+batom rosa com olhos bem marcados com lápis preto – outra marca registrada da atriz.

O batom rosa borradinho, aplicado só com as pontas dos dedos (dando leves batidinhas) é o par perfeito e (superatual) de um olho feito só com máscara para cílios. Simples e lindo!