No Brasil, elenco de Star Wars se emociona ao falar de Carrie Fisher

No Brasil para participar da CCXP, em São Paulo, elenco e diretor de Star Wars: A Ascensão de Skywalker se emocionaram ao falar de Carrie Fisher. A atriz, que interpretou a Princesa Leia, morreu em dezembro de 2016, antes do lançamento do Episódio VIII: Os Últimos Jedi. Entretanto, desde então, imagens gravadas e não usadas da atriz estão sendo reutilizadas para participações nos novos filmes da saga.

Durante o painel, eles repetiram a informação de que a atriz aparecerá no novo filme da série, que estreia dia 19 de dezembro, através dessa tecnologia. J.J. Abrams, diretor do filme, disse: “Não poderíamos contar o fim da história sem a Leia, seria impossível”. A protagonista Daisy Ridley afirmou que o diretor fez um trabalho incrível resgatando essas imagens e compondo trechos relevantes para a trama e para a história da personagem.

“Não tinha como chamar outra atriz para interpretar a Leia e não queríamos usar imagens holográficas, que seria outra opção”, disse J.J.. O tema ocupou grande parte do tempo do painel e empolgou os fãs da saga. Os participantes estavam bastante emocionados, já que esse é o último filme da saga iniciada na década de 1970 e deve reunir todos os personagens mais importantes.