Documentário sobre a vida e carreira de Xuxa estreia nesta quinta-feira

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel realizou nesta segunda-feira(10), no Rio de Janeiro, a pré-estreia do seu mais novo documentário intitulado Xuxa: o documentário, que contará detalhes inéditos sobre a vida e a carreira da cantora.

O evento reuniu diversos famosos e amigos de Xuxa, que chegou acompanhada do namorado, Junno Andrade, e de sua cachorrinha, Doralice. Sua filha, Sasha Meneghel, e o genro, João Figueiredo, também estiveram presentes no evento para prestigiar a rainha dos baixinhos. Confira o registro da família Meneghel na pré-estreia:

Vai emocionar! Nesta segunda (10), Xuxa fez a pré-estreia de seu documentário, no Rio de Janeiro. A produção de cinco episódios dirigida por Pedro Bial passará pelos 60 anos do maior ícone pop da TV. No evento, Xuxa assistiu ao primeiro episódio junto ao mozão Junno Andrade, a… pic.twitter.com/fgSJdhhqnX — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 11, 2023

Amigos e parceiros da cantora foram acompanhar a exibição do primeiro episódio da série documental, entre eles Adriana Bombom, Sérgio Malandro, Fabiana Karla, André Veiga, Renata Capucci, Luiza Brunet e sua mãe Alzira, e Bárbara Borges e o namorado, Iran Malfitano.

A apresentadora apareceu animada com a estreia, posou para os fotógrafos com um look todo Fendi e, durante uma coletiva de imprensa, comentou sobre sua visita à Santa Rosa para as gravações do documentário:

“Eu acho que pelo fato de ir até Santa Rosa, levar minha filha e o João (genro) para conhecer as minhas raízes, foi muito emocionante. Fui acompanhada pela minha irmã, porém fiquei com vontade de levar todo mundo. Eu queria dividir com a Sasha que meu tio ainda mora por lá, queria mostrar os lugares por onde andei. Foi bastante emocionante.”

Ela também comentou sobre as participações de amigos e colegas de trabalho na produção e como foi acompanhar sua história através dos depoimentos. “Um dos pontos que pra mim foi muito forte foi o fato de poder reencontrar e ver a minha história através da visão delas, como, por exemplo, o Boni, o Marcelo, a própria Marlene, que fazia tempo que não a via, todas as pessoas que trabalharam comigo, inclusive duas paquitas. Então eu sei que tinha muita coisa ainda para ser vista e isso mexeu muito comigo, pois é diferente de quando você vive sua história. Você acompanha através dos seus olhos, do o que você está sentindo, agora conhecer sua história através das pessoas que estão perto de você, é muito diferente”, contou.

O documentário de Xuxa

Aos 60 anos, a apresentadora e cantora Xuxa está prestes a fazer declarações jamais divulgadas pela imprensa. Nesses mais de 40 anos de carreira, a produção dirigida por Pedro Bial contará com 5 episódios semanais que irão detalhar fatos sobre sua vida pessoal e profissional, relacionamentos com figuras icônicas e maternidade, além de promover reencontros surpreendentes.

O documentário também conta com participações e depoimentos de amigos e familiares da cantora como os humoristas Sérgio Mallandro e Renato Aragão, as ex-paquitas Andréa Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão, Sandra Lorencini, Luiza Brunet, Michael Sullivan e Paulo Massadas, responsáveis pelas composições de maiores sucesso na carreira de Xuxa, como Lua de Cristal, Piuí Abacaxi e Parabéns da Xuxa.

Depoimentos de Luciano Szafir, seu ex-marido, e de sua filha única, Sasha Meneghel, também estarão na produção. Assista ao trailer completo da série documental:

A RAINHA DOS BAIXINHOS! Trailer oficial do documentário de Xuxa no Globoplay. pic.twitter.com/Zr0KO5tKsi — Tracklist (@tracklist) July 8, 2023

A estreia da série acontece nesta quinta-feira, 13 de julho na plataforma do Globoplay.