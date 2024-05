Documentário ‘Diálogos com Ruth de Souza’ estreia nesta quinta (9)

Diálogos com Ruth de Souza, documentário dirigido por Juliana Vicente, estreia nesta quinta-feira, 9 de maio. Com produção da Preta Portê Filmes, o longa será distribuído pela Preta Play e traz um material resultado de uma apuração ao longo de dez anos de vida da atriz.

Considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, Ruth de Souza foi a primeira grande referência para artistas negros na televisão.

Se destacou por ser a primeira artista brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema, por seu trabalho em Sinhá Moça (1954), no Festival de Veneza. Também foi a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela na TV Globo em A Cabana do Pai Tomás (1969).

A data escolhida para a estreia do longa nos cinemas não foi à toa. No dia 08 de maio de 1945, quase 80 anos atrás, Ruth estreava no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a peça Imperador Jones, de Eugene O’neil, ao lado da trupe do Teatro Experimental do Negro (TEN), o primeiro grupo de artistas negros a se apresentar naquele palco. Em 12 de maio de 2024, ela completaria 103 anos.

A vida de Ruth de Souza

O filme narra a história da icônica atriz a partir conversas gravadas e materiais de arquivo. Em meio a reflexões e memórias, nasce o diálogo entre duas gerações de artistas negras, Ruth e Juliana.

O primeiro encontro entre as duas artistas aconteceu em 2009. “Tinha uma ideia pré-concebida dela como uma diva, mas quando cheguei, obviamente encontrei uma pessoa, e num momento bem específico da vida, já com algumas limitações impostas pela idade”, revela a diretora.

A história entre as duas começou há dez anos, e se prolongou até a morte da Ruth, em 2019, aos 98 anos.

“Quando cheguei lá, encontrei uma senhora muito interessante, vaidosa, mas que estava chateada pelas limitações físicas que começavam a chegar. Mas, sobretudo, tinha muita clareza de que as pessoas não a estavam valorizando. E aquilo me pegou, fui atravessada emocionalmente de muitas maneiras”, contou Juliana Vicente em entrevista à CLAUDIA.

Conheça Juliana Vicente

Com Diálogos com Ruth de Souza, a diretora Juliana Vicente conquistou o prêmio de Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio 2022.

Entre os muitos trabalhos de seu currículo, Juliana é o nome também por trás do premiado Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo, que está disponível na Netflix desde 2022 e narra a origem e a ascensão do grupo paulistano de rap.

Além disso, foi responsável por realizar o clipe Marighella, ganhador do prêmio de melhor Clipe do Ano no VMB MTV (2012).

A partir da Preta Portê Filmes, Juliana visa impulsionar projetos com relevância social e artística, pensada para amplificar criações ligadas à temática preta, indígena e LGBTQIAP+. Atualmente, a produtora tem em seu portfólio mais de 40 filmes entre curtas, médias e longas-metragens.

