Conheça 6 personagens da Disney que dão um show de representatividade

Encanto, recente animação da Disney com trilha sonora assinada pelo aclamado Lin-Manuel Miranda, apenas confirmou o quanto precisamos de mais representatividade nas produções infantis. Prova disso é o personagem Antonio Madrigal, que vem se tornando um fenômeno absoluto nas redes sociais. O motivo? Crianças negras de todo o mundo estão deslumbradas por se enxergarem em um desenho que esbanja alegria, inclusão e magia.

A mensagem do desenho é clara: todos devem ser celebrados por suas características, não importa quais sejam. Portanto, separamos outros personagens do estúdio que, assim como Antonio, também fogem dos padrões e nos enchem de esperança. Confira:

Antonio Madrigal

É impossível não se apaixonar por Antonio Madrigal em Encanto. O menino tem o poder de se comunicar com os animais, e por isso, ganhou um quarto repleto de capivaras, tucanos, quatis e até mesmo jaguares. E claro, o carisma e fofura do personagem são tão cativantes quanto a sua magia.

Mirabel

Por algum tempo, a maioria das protagonistas femininas da Disney eram princesas delicadas. A boa notícia? Essa história está mudando aos poucos, e Mirabel de Encanto é um ótimo exemplo de desconstrução. Sem o glamour dos contos de fada, a personagem é movida pelo desejo de revolucionar a sua família, provar o seu valor e alterar pensamentos arcaicos. Tudo isso enquanto usa um óculos para lá de charmoso. O estúdio nunca esteve tão perto de retratar pessoas reais como heroínas.

Moana

E falando em revolução, é impossível ignorar o impacto que Moana causou após o seu lançamento. Enfrentando diversas adversidades — como o tradicionalismo e a proteção sufocante de seu pai — a jovem guerreira combate entidades mágicas e desbrava o mar por conta própria. Ela não é uma princesa, e sim, uma aventureira adolescente que pode inspirar a qualquer um que queira sair dos padrões.

Tiana

Por mais que os contos de fadas possam trazer representações sociais antiquadas para a criançada, A Princesa e o Sapo proporciona o delicioso escapismo dos contos clássicos da Disney com algumas ressalvas importantes. E claro, a maior delas é a personagem Tiana, que até o momento, continua sendo a única princesa negra das animações do estúdio. A boa notícia é que Tiana ganhará uma série exclusiva para o Disney+ ainda neste ano.

Raya

Há alguns anos, seria impossível imaginar a Disney lançando uma animação com o protagonismo de uma guerreira não-branca. Porém, Raya e o Último Dragão entregou tudo isso e mais um pouco. Na história, a personagem parte em busca do último dragão da Terra para salvar a civilização.

Luca Paguro

Mesmo que de forma discreta, Luca Paguro é um marco para a representatividade LGBTQIA + na Pixar. O desenvolvimento de sua relação com Alberto — dublado por Jack Dylan Grazer, que protagonizou a excelente minissérie gay We Are Who We Are da HBO — é delicado e mostra que, independente da orientação sexual, a descoberta do amor é sempre marcada pela inocência e autodescoberta.