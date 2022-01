Cher afirma que nunca vai deixar seu cabelo grisalho

A cantora e atriz norte-americana Cher é uma personalidade influente que sempre foi pioneira em moda e beleza. Na contramão de muitas mulheres, a vencedora do Oscar se recusa a cruzar a fronteira dos cabelos grisalhos.

Em entrevista à People, Cher afirmou que suas madeixas pretas estão aqui para ficar. “[Ficar com o cabelo grisalho] é bom para outras garotas, eu simplesmente não estou fazendo isso!”, disse a cantora.

Em termos de beleza, ela já tentou de tudo e mais um pouco, pensando nisso, a MAC Cosmetics convocou a cantora para uma nova campanha.

Em conjunto com a rapper Saweetie, a empresa lançou o “Desafio aceito”, que incentiva as pessoas a testarem maquiagens da MAC e compartilhar o resultado nas redes sociais com a #macchallengeaccepted (“Desafio da MAC aceito”, em tradução livre).

“Eu nunca a conheci [Saweetie], mas vi um vídeo e gostei de sua essência. Nós nos demos muito bem. Agora ela vem jantar!”, disse Cher, sobre a parceria com a rapper.

Na campanha, a estrela pode revisitar alguns clássicos da maquiagem disco usados por sua dupla Sonny & Cher. A cantora gosta de misturar diversos elementos no look e na maquiagem, sem se prender a padrões de época.

“É tudo uma questão de diversão. Eu só acho que as pessoas que se preocupam com a maneira como alguém se maquia deveriam levar uma vida”, afirmou.

Sua filosofia pessoal sobre beleza mudou ao longo dos anos, ela aponta que “teve que se transformar. Teve que ter mudanças”. Cher acrescentou ainda que hoje em dia é mais provável a ver com o rosto lavado e um coque ao invés de cheia de make e com look montado.

Cher foi uma das primeiras celebridades a estampar comerciais de perfume e itens de beleza, época em que foi duramente criticada. Hoje, porém, fica claro que a cantora foi pioneira nesse ramo, já que as celebridades lançam linhas e campanhas de beleza a todo momento.

“Eu paguei um preço alto por fazer [os comerciais]. Eu recebi muito ódio com isso, realmente… [agora] as coisas mudaram completamente,” contou à People.

Cher disse ainda: “Você continua e esse é o desafio. As coisas nem sempre dão certo e você tem que estar disposto a se colocar lá fora, colocar seu traseiro em risco, colocar um grande alvo nisso e então continuar”.

Os looks antigos (e novos) da cantora fazem sucesso entre a geração mais jovem e até viraram febre no TikTok. Cher afirmou ficar contente em revisitar alguns períodos de sua carreira através dos fãs.

“Não acredito que fiz tanto, na verdade. Poucas pessoas tiveram fotos tiradas a vida inteira … Não acho que houve um momento em que eu saí de casa onde não tinha uma foto minha”, disse.

Para ela, o desafio de “fazer a vida do seu jeito” é fundamental e mesmo com os erros, sempre haverá aquele longo par de cílios e um batom. “Quer saber? Você nunca deixa de ser menina. Se nunca parar de ser menina , você nunca envelhecerá”, finalizou.