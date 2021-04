Os melhores livros para presentear mães amantes da leitura

Depois de dar sugestões de presentes de decoração para o Dia das Mães, hoje a dica vai para as mães que não dispensam um bom livro como companhia.

Separamos 14 opções de títulos com histórias emocionantes e inspiradoras para presentear sua mãe. A lista conta com narrativas de ficção, não ficção, biografia e até poesia podem servir até para você renovar sua lista de próximas leituras. Ou seja, vale comprar o presente e já ficar na fila para ler depois da mãe.

Veja a seleção completa e com resumos para saber em qual apostar!

1-Histórias lindas de morrer

O livro Histórias lindas de morrer, da mesma autora do best-seller A morte é um dia que vale a pena viver, Ana Claudia Quintana Arantes, coloca em pauta a importância das relações humanas. A obra reúne relatos emocionantes de pacientes terminais que nos ensinam sobre a simplicidade e o verdadeiro valor da vida. A leitura fica ainda mais próxima e especial pelo fato da autora ser médica e ter atendido esses pacientes. (compre aqui)

2-Pequenas Grandes Mentiras

Três mulheres fortes e cheias de personalidade são protagonistas do livro Pequenas Grandes Mentiras. A autora Liane Moriarty escreve uma trama repleta de escândalos e segredos que prometem te prender do início ao fim. Cenas com mães, filhos, ex-maridos, bullying e conflitos familiares nos fazem refletir sobre a força das pequenas mentiras do dia a dia. O livro foi adaptado para uma série de mesmo nome, então depois de ler ainda dá para assistir a adaptação. (compre aqui)

3-A filha perdida

A filha perdida utiliza elementos simples para construir uma narrativa impactante sobre a maternidade e o impacto familiar na vida das mulheres. Após suas filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, Leda aliviada decide tirar férias no litoral italiano. A viagem se torna um caminho de lembranças que revela segredos de Leda que nunca foram compartilhados com ninguém. (compre aqui)

4-Mulherzinhas

Em Mulherzinhas, acompanhamos a vida das irmãs March repleta de aventuras, desafios, aprendizados, perdas, dores e desilusões amorosas. Considerado um clássico da literatura, o livro retrata o crescimento das irmãs que viviam em Massachusetts por volta do século 19. Diversas produções cinematográficas se inspiraram na obra de Louisa May Alcott, tanto como releitura quanto como referência para novas histórias. (compre aqui)

1-O conto da Aia

O conto da Aia é mais um livro que foi adaptado para produção audiovisual. A obra de Margaret Atwood é um romance distópico, que se passa em um futuro não tão distante. A densa narrativa conta a história de mulheres que vivem sob um Estado teocrático e totalitário. Além disso, elas são colocadas em categorias, nas quais elas não possuem direitos nem voz. A protagonista, Offred, se enquadra na categoria de “aia”, ou seja, sua única função é procriar. (compre aqui)

2-Ponciá Vicêncio

Ponciá Vicêncio é o primeiro romance da autora Conceição Evaristo. O livro narra a vida (desde a infância até a idade adulta) da protagonista que dá nome à obra. Uma mulher negra que migrou do interior para a cidade grande, buscando melhorar sua qualidade de vida. No caminho, a personagem enfrenta preconceitos, afetos e desafetos, além de questionamentos sobre sua identidade. É uma obra importante para entender a realidade brasileira. (compre aqui)

3-A guerra não tem rosto de mulher

No livro A guerra não tem rosto de mulher, a autora Svetlana Aleksiévitch, ganhadora do Nobel de Literatura, traz relatos de mulheres que faziam parte do exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Na obra, as mulheres também foram protagonistas da guerra, pegaram em armas e lutaram no front. Svetlana permite que as vozes dessas fortes personagens ecoem em meio aos conflitos vivenciados por elas. (compre aqui)

4-O sol é para todos

Harper Lee escreveu O sol é para todos como meio de refletir sobre racismo, injustiça e tolerância na sociedade americana. A obra se passa em 1930 e narra a história de um advogado branco que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca em meio a ataques da comunidade racista. A sensível narração é feita pela filha do advogado, que era uma criança na época do ocorrido. (compre aqui)

1-Minha História

Michelle Obama convida os leitores a conhecer sua trajetória no livro Minha História. A ex-primeira dama dos Estados Unidos, primeira mulher negra a ocupar essa posição, conta sua própria história e inspira mulheres e meninas ao redor do mundo com seus relatos. É uma história única e íntima cheia de aventuras vividas por alguém que sempre desafiou as expectativas. (compre aqui)

2-O livro da gratidão

Carolina Chagas separou em apenas um livro vários motivos pelos quais podemos ser gratas. Apesar de pequeno, O livro da gratidão é consistente e reúne, em meio a ilustrações, frases inspiradoras e repletas de motivações para vida. É o presente perfeito que sintetiza amor e gratidão. (compre aqui)

3-Orgulho e Preconceito

A obra é um clássico. Quase todo mundo já ouviu falar do filme homônimo, mas a leitura também vale a pena. Nesse romance, Jane Austen construiu um enredo de personagens inesquecíveis, profundos e cativantes. Diante de questionamentos sociais, somos apresentados a Elizabeth Bennet, heroína irresistível e seu pretendente, o sr. Darcy. (compre aqui)

1-Americanah

O romance de Chimamanda Ngozi Adichie, autora conhecida também pelo livro Sejamos Todos Feministas, conta a história de Ifemelu. A jovem vive seu primeiro amor com Obinze, mas deixa tudo para trás quando sai da Nigéria a caminho de uma vida melhor nos Estados Unidos. O livro debate imigração, preconceito racial e desigualdade de gênero por meio de uma história de amor. (compre aqui)

2-Da poesia

O livro Da poesia une em um só lugar, pela primeira vez, a vasta produção poética da escritora Hilda Hilst. Sua poesia explora diversos temas, por isso se tornou uma das vozes mais importantes na literatura brasileira. Ao unir sagrado e profano, ela escreve sobre morte, misticismo, amor erótico, loucura e solidão. (compre aqui)

3-A vida invisível de Eurídice Gusmão

O livro é ambientado no Rio de Janeiro na década de 1940 e conta a trajetória das irmãs Gusmão. A história se assemelha a de muitas mulheres cariocas que viveram no início do século 20 e traz múltiplas narrativas envolventes em torno da protagonista, como marginalização, amor e injustiça com uma pitada de humor. (compre aqui)

E ai, gostaram das nossas dicas?

