Ainda não sabe o que comprar para sua mãe? Veja esses objetos de decoração

Junto com a chegada do mês de maio, a seguinte dúvida também dá as caras: “Qual presente comprar neste Dia das Mães?”. A missão é árdua, mas CLAUDIA inciará nesta semana uma série de matéria com sugestões para te ajudar.

A seleção de hoje é pensada para as mães que amam decoração ou aproveitaram a pandemia para fazer reformas no seu lar.

Entre as opções, você vai encontrar as redes, que se encaixam perfeitamente em espaços com plantas, como os jardins de inverno. Agora, se o seu desejo é dar um item mais minimalista, também separamos peças delicadas, como a luminária em formato de lua e a tábua rústica.

Confira abaixo todas as sugestões de presentes de decoração para este Dia das Mães:

1- Espelho hexágono, R$199,90. Compre aqui.

2- Tapeçaria, R$ 79,99.Compre aqui.

3- Varal de luzes, R$69,00. Compre aqui.

4- Suporte para vasos, R$103,99. Compre aqui.

5- Luminária lua, R$62,50. Compre aqui.

6- Rede, R$54,90. Compre aqui.

7- Lata decorativa, R$15,99. Compre aqui.

8- Tábua rústica, R$129,99. Compre aqui.

9- Passadeira listrada, R$379,99. Compre aqui.

10- Matryoshka, R$112,06. Compre aqui.

11- Prateleira redonda, R$64,90. Compre aqui.

