Grávidas e puérperas entram em grupo prioritário da vacina contra Covid-19

Todas as mulheres grávidas e puérperas passam a integrar o grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A orientação foi feita pelo Ministério da Saúde por meio de uma nota técnica enviada nesta segunda-feira (26).

Desde 15 de março, apenas as gestantes com comorbidades faziam parte do grupo, que seguem sendo prioridade na fila de imunização, segundo a pasta.

“Considerando ainda o momento pandêmico atual no Brasil com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19, ficou entendido que, neste momento, é altamente provável que o perfil de risco verus benefício na vacinação das gestantes seja favorável. Portanto, o Programa Nacional de Imunizações […] decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação”, aponta a nota.

De acordo com o G1, a decisão visa reduzir o número de internações desse grupo, que é mais suscetível às complicações causadas pelo coronavírus.

Veja como ficou a ordem de prioridade para receber o imunizante.

Fase 1

Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise)independentemente da idade;

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade;

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Fase 2 – Imunização proporcional, de acordo com as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC;

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.