Claudia Indica: agenda cultural da semana de 20/05

Não sabe como curtir o seu final de semana? Separamos algumas das atrações culturais mais interessantes em cartaz em São Paulo para você aproveitar a cidade com os amigos, o crush ou a família. Vem ver!

O final de semana começou quente com a programação repleta de boas atrações do C6 Fest. Com shows entre sexta (19) e domingo (21) no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o festival resgata a atmosfera do saudoso Free Jazz com nomes que vão de Xênia França e Arlo Parks a Tim Bernardes cantando Gal Costa e Caetano Veloso. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser adquiridos por palcos via Sympla.

Palavras de fogo: assim guiam os encontros literários promovidos por duas mulheres inspiradoras, Johanna Stein, dona da livraria Gato Sem Rabo, e Tainã Bispo, fundadora da Claraboia, editora de livros que só publica autoras. O primeiro, acontece na quarta-feira, 24/05, para celebrar os dois anos do espaço dedicado aos títulos de mulheres, pessoas trans e travestis, e tem como homenageada a Gloria Anzaldúa – é gratuito, só chegar às 19h. O segundo, durante o sábado, 20/05, em uma programação repleta de convidadas do universo literário para falar da relevância da escrita e leitura – compre seu ingresso via Sympla.

Nascida em Belo Horizonte, Iole de Freitas passou a infância e a adolescência no Rio de Janeiro, onde fez a sua formação em dança contemporânea e em desenho industrial. Decidida a seguir a carreira de artista, mudou-se para Milão, ainda nos anos 1970. Ali, conseguiu espaço e notoriedade para desenvolver sua visão acerca do corpo feminino e sua disposição no mundo. Participou de mostras internacionais, tais quais a 9a Bienal de Paris, a 16a Bienal de São Paulo, a 5a Bienal do Mercosul e a Documenta 12, em Kassel, Alemanha. Agora, esse recorte de tempo-espaço ganha mostra inédita no IMS Paulista: Iole de Freitas, anos 1970 / Imagem como presença reúne os trabalhos iniciais dela, que usava da performance silenciosa, na qual se filmava ou fotografava, para fragmentar a sua imagem e, depois, interagir com ela. A construção dessa complexa relação foi algo original para a sua geração, unindo body art, performance e filme experimental. Até 24/9, entrada gratuita ims.com.br

Com temporada prorrogada até o dia 04 de junho, no Teatro Mínimo do Sesc Ipiranga, a peça A Origem do Mundo tem roteiro baseado no livro em quadrinhos A Origem do Mundo – uma história cultural da vagina ou a vulva vs. o patriarcado, escrito por Liv Strömquist. A direção de Maria Helena Chira, com dramaturgia e atuação de Luisa Micheletti e Julia Tavares, carrega a mesma ironia e irreverência do texto da autora sueca, suscitando discussões relevantes sobre o feminismo contemporâneo, com sarcasmo único. “Acho que são vários os fatores para o êxito da peça, que trata de temas que estão muito efervescentes na nossa sociedade. A Origem do Mundo fala sobre a libertação feminina, numa camada em que o Brasil ainda está engatinhando. A HQ coloca esses assuntos de uma maneira leve e acessível, desde o orgasmo feminino até a representação da vulva nos livros de ciência, passando por questões de desigualdade de gênero que estão colocadas na peça de uma maneira escancarada e engraçada. As pessoas conseguem se enxergar nas situações. Acho que é um sintoma dos tempos, e a peça conversa muito com o Brasil de hoje”, defende Luisa.

A Origem do Mundo

SESC Ipiranga – Teatro Mínimo

Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga, São Paulo – SP

Classificação indicativa: 16 anos

Lotação: 30 lugares

De 27 de maio a 4 de junho de 2023

Sessões às sextas-feiras, sábados e domingos, com horários variáveis, de 18h30 às 21h30. Para confirmar a grade de dias e horários, acesse: sescsp.org.br/programacao/a-origem-do-mundo/

O grupo Favas de Paricá reinterpreta trechos do clássico livro de Mário de Andrade em Macunaíma, um Brinquedo, com direção de Cristiane Paoli e atuação de Marisa Bezerra e Arce Correia. O projeto, que circula por bibliotecas na capital paulista e no interior, evoca a importância da contação de histórias na memória literária nacional, misturando atuação e partilha com o público, para reforçar a cultura da oralidade. “Apresentar em bibliotecas traz para um lugar de vida a própria palavra do Mário de Andrade. Nas bibliotecas é onde moram as palavras deitadas, então nossa ideia é propor uma ação que dinamize essa obra tão importante”, diz Marisa Bezerra. “Resgatamos as partes do livro que decidimos recontar mantendo uma linha de raciocínio de cada capítulo e também mantendo as palavras de Mário de Andrade.”

Macunaíma, um Brinquedo

26 de maio, sexta-feira, às 15h

Biblioteca do CCJ – Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

02 e 03 de junho, sexta-feira, às 20 horas e sábado, às 14 horas

Biblioteca da Oficina Cultural Oswald de Andrade – Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – SP, 01123-001

Classificação: Livre.

Recomendação etária: a partir de 12 anos

Duração dos espetáculos: 80 min

Ingressos: Toda a programação é integralmente gratuita e aberta a todos os públicos

Para celebrar o Festival de Cannes 2023, o MUBI apresenta uma seleção especial de filmes que foram destaque em edições anteriores no seu catálogo. O Festival em Foco exibe, entre outros títulos, o exclusivo Butterfly Vision, drama premiado de Maksym Nakonechnyu, e Unclenching the Fists, de Kira Kovalenko, vencedor do Un Certain Régard em 2021. Seguindo a mesma linha, o cinema de rua tradicional de São Paulo, Cine Petra Belas Artes, também preparou uma mostra com filmes vencedores da Palma de Ouro, em horários especiais até o dia 24/05 – confira a programação completa e compre os ingressos pelo site cinebelasartes.com.br