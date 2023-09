Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 24 e 30/9

“Quando o Discurso Autoriza a Barbárie”, peça intensa e urgente apresentada pela Companhia de Teatro Heliópolis, continua em cartaz até o final do mês. Nela, os atores evidenciam as barbáries cometidas pelo Estado que, de certa forma, foram naturalizadas pela esfera pública. Além disso, uma apresentação nostálgica do grupo brasileiro Fat Family e a mostra “CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg”, promovida pela Casa Museu Ema Klabin, agitam a cena artística paulista. A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural de São Paulo entre 24 e 30 de setembro:

Teatro

Quando o Discurso Autoriza a Barbárie (até 1/10)

Apresentado pela Companhia de Teatro Heliópolis, o espetáculo retrata fragmentos de períodos históricos do Brasil que evidenciam as barbáries praticadas pelo Estado, naturalizadas pelos discursos políticos em diferentes esferas públicas, e direcionadas sempre as mesmas parcelas da população.

Ingressos : a partir de R$ 30,00

: a partir de R$ 30,00 Endereço : Sesc Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

: Sesc Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho Horários: Sextas e sábados, às 20h. Domingos e feriados, às 17h

Exposições

Arigatobrigado Arte Japonesa no Brasil / Culturas Conectadas (até 20/11)

Com obras de Tomie Ohtake, Manabu Mabe e Tomoo Handa, a exposição homenageia os 115 anos da imigração japonesa no Brasil (e especialmente em São Paulo, onde reside a maior parte da comunidade nipônica fora do Japão).

Continua após a publicidade

Ingressos : a partir de R$ 35,00

: a partir de R$ 35,00 Endereço : Farol Santander – Rua João Brícola, 24 – Centro

: Farol Santander – Rua João Brícola, 24 – Centro Horários: Terça a domingo, das 9h às 20h

Cinema

Mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg (até 22/10)

Promovida pela Casa Museu Ema Klabin, em parceria com o Museu Lasar Segall, a Cinemateca Brasileira e o Centro Cultural São Paulo (CCSP), exibe 14 obras icônicas do cinema remasterizadas. O foco das películas é a comunicação, retratando o período anterior à difusão do livro impresso.

Entrada gratuita

Endereço : Cine Segall – Museu Lasar Segall – Rua Berta, 111 – Vila Mariana

: Cine Segall – Museu Lasar Segall – Rua Berta, 111 – Vila Mariana Horário: confira a programação completa no site do evento

Mostra de Filmes: Mazzaropi (até 23/10)

A mostra, localizada na Oficina Cultural Oswald de Andrade, exibe obras influentes do ator, produtor e roteirista Amácio Mazzaropi (1912-1981), relembrando o impacto do artista às gerações atuais.

Continua após a publicidade

Entrada gratuita

Endereço : Oficina Cultural Oswald de Andrade – Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

: Oficina Cultural Oswald de Andrade – Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro Horário: Sábados, às 18h. Segundas, às 19h30

Música

Fat Family no Sesc Pompeia (28/9)

O icônico grupo vocal brasileiro apresenta alguns de seus maiores sucessos no Sesc Pompeia, resgatando hits que dominaram as décadas de 90 e 2000.

Ingressos : a partir de R$ 20,00

: a partir de R$ 20,00 Endereço : R. Clélia, 93 – Água Branca

: R. Clélia, 93 – Água Branca Horário: 21h30

Continua após a publicidade