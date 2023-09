Dia Nacional do Teatro: Confira as produções em cartaz em SP

A Broadway é aqui! Nesta terça-feira (19) é celebrado o Dia Nacional do Teatro, data perfeita para homenagear produções e os profissionais das artes cênicas. E 2023 tem sido um ano de ouro para o teatro brasileiro, com mais peças em cartaz e uma maior valorização do trabalho destes artistas. Com isso, os teatros de São Paulo têm sido palco de diversas obras, com montagens incríveis e para todos os gostos.

E nada mais justo do que comemorar o Dia Nacional do Teatro do que assistir a uma nova peça, não é mesmo? Reunimos as produções que estarão em cartaz no restante de 2023 para não perder nada. Veja só:

Peças de teatro em São Paulo em 2023

O Rei Leão

O musical da Broadway, O Rei Leão, retorna ao Brasil após 10 anos de sua última apresentação, com um espetáculo emocionante e mágico. A peça conta a história de Simba, o leãozinho que entra em uma jornada de autodescoberta,sendo perfeito para os fãs da animação da Disney e do musical da Broadway. Ele conta com 3 músicas originais por Gilberto Gil. Além disso, a performance das canções é realizada em 6 línguas africanas originárias, marcando o espírito do show.

O espetáculo é estrelado por Thales Cesar como Simba, acompanhado de Drayson Menezzes, Jeniffer Nascimento, Zama Magudulela e Marcel Octavio, contabilizando 53 atores, dos quais 12 são originários de países africanos. O espetáculo já está disponível para o público.

Quando: Até 19/11, das 15h às 18h, e das 20h às 23h

Onde: Teatro Renault: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista, São Paulo, SP

A partir de: R$80 na Tickets for Fun

Classificação: Livre

Kiss Me, Kate – O Beijo da Megera!

O musical Kiss Me, Kate – O Beijo da Megara! ganhou uma nova versão com Miguel Falabella e Alessandra Verney, assinada pelos gênios do teatro Charles Möeller e Claudio Botelho, responsáveis por peças como Mamma Mia. A história gira em torno de um ex-casal de atores, que se reencontra uma última vez para montar A Megera Domada, de William Shakespeare. O espetáculo é um dos mais célebres da história da Broadway, sendo obra do compositor Cole Porter, um dos maiores compositores de jazz dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Quando: Até 01/10 – Sexta e Sábado, 21h, e Sábado e Domingo, 17h

Onde: Teatro Villa Lobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – 4º andar

A partir de: R$25 na Sympla

Classificação: Livre

Uma Linda Mulher – O Musical

“Pretty Woman” caminhando pelos teatros brasileiros! O musical de Uma Linda Mulher conta a história de Vivian Ward, uma prostituta de Hollywood que é contratada para ser acompanhante de um empresário bem sucedido, Edward Lewis. Mas, é claro, o que era para ser apenas uma semana se torna uma história de amor! O espetáculo é inspirado no filme estrelado por Julia Roberts, lançado em 1990, pelo qual a atriz recebeu o Globo de Ouro. A produção chega pela primeira vez ao Brasil, protagonizada por Jarbas Homem de Mello e Thais Pizza, sendo seu primeiro papel como protagonista.

Quando: Até 17/12: Quintas-feiras, às 20hrs, Sextas-feiras, às 20hrs, Sábados, às 16hrs e 20hrs e Domingos, às 16hrs e 20hrs

Onde: Teatro Santander – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo – São Paulo

A partir de: R,60 na Sympla

Continua após a publicidade

Classificação: Livre

A Bela e a Fera

Este é perfeito para a família! A produção traz uma releitura da animação da Disney, mas com elementos próprios de originalidade. Além disso, a encenação conta com alguns truques surpreendentes, como a levitação, efeitos especiais e figurinos impecáveis. A Bela e a Fera tem no elenco Paula Canterini, Marcio Yácoff, Marcio Lousada, Luana Martins, Diego Velloso, Italo Rodrigues, e Fernanda Perfeito.

Quando: Até 15/10: Sábado e Domingo às 15hrs e Domingo às 11hrs

Onde: Teatro Liberdade – R. São Joaquim, 129, São Paulo

A partir de: R$25,00 na Sympla

Classificação: Livre

Uma Noite na Broadway

Já pensou em passar uma noite dentro dos musicais da Broadway? Uma Noite na Broadway é uma comédia musical que reúne alguns dos grandes musicais da Broadway como West Side Story, Cabaret, Chicago, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Rei Leão e Les Misérables. A história conta a vida de dois artistas: Bella Bianchi, interpretada pela magnífica Fabi Bang – que estrelou Wicked – e Jota Camargo, interpretado por Rodrigo Negrini. Mesmo não se gostando, as personagens se unem para ter sucesso nos Estados Unidos!

Quando: 10/10, 11/10, 25/11, 01/11 e 08/11

Continua após a publicidade

Onde: Teatro Santander – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo – São Paulo

A partir de: R$25 na Sympla

Classificação: Livre

Matilda

Matilda chega pela primeira vez ao Brasil, contando com montagem inédita e coreografia original assinada por Peter Darling, o maior coreógrafo de teatro musical. A produção conta a história clássica da pequena Matilda, que, apesar de ter péssima sorte em casa e às vezes na escola, busca mudar sua vida e transformar o mundo através da educação e da bondade de sua professora, a Srta. Honey!

E o elenco não desaponta. Matilda é estrelado por Fabi Bang, Cleto Baccic e Myra Ruiz como parte do elenco adulto, já Belle Rodrigues, Luísa Moribe, Mafê Diniz e Maria Volpe chegam como o elenco mirim tão amado.

Quando: A partir de 18/10 até 23/12

Onde: Teatro Claro – Shopping Vila Olímpia – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo

A partir de: R,60 na Uhuu

Continua após a publicidade

Classificação: Livre

O Mágico de Oz

A história conta a viagem conturbada – e extremamente mágica – de Dorothy para o mundo fantástico de Oz ao lado de seu cachorrinho. Através de mais de 15 cenários e efeitos especiais, somos levados do Kansas à cidade das Esmeraldas, com cenas clássicas do filme que marcou época e, claro, do livro. O Mágico de Oz é protagonizado por Duda Pimenta, Danielle Winits e Siena Belle.

Quando: Até 12/10

Onde: Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta, 2.823, Cerqueira César, Centro

A partir de: R$50,00 na Sympla

Classificação: Livre

O Homem da Máscara de Ferro

O Homem da Máscara de Ferro conta a história de um prisioneiro esquecido em uma cela na Bastilha, na França. Muito semelhante ao rei Luís XIV, seu rosto é coberto por uma tenebrosa máscara de ferro. Um dia, os três mosqueteiros entram em cena com a missão de depor um rei arrogante e substituí-lo pelo prisioneiro.

Continua após a publicidade

Aqui, o público está misturado ao elenco e ao cenário, podendo se deslocar e interagir com os atores, além de desfrutar do bar! A produção é protagonizado por Thiago Barbosa e Leticia Soares.

Quando: Até 08/10 – Sexta, Sábado e Domingo às 20h30, Sábado e Domingo às 16h30

Onde: 033Rooftop – Av. Juscelino Kubtscheck, 2041 – Teatro Santander, São Paulo – São Paulo

A partir de: R$95,00 na Sympla

Classificação: Livre

Funny Girl

O clássico da Broadway, Funny Girl, ganhou uma versão brasileira! De 1964, o musical foi originalmente estrelado pela cantora e atriz Barbra Streisand, e conta a história de Fanny Brice, uma jovem judia que sonhava em ser famosa durante a Primeira Guerra Mundial. A produção brasileira será estrelada por Giulia Nadruz e Nicky Arnstein, contando com mais de 400 peças de figurino, 35 perucas e uma orquestra com 14 músicos.

Quando: Até 08/10 – Sábado, 16h30 e 20h, e Domingo,15h30 e 19h

Onde: Teatro Porto – Alameda Barão de Piracicaba, 470, São Paulo

A partir de: R$25,00

Classificação: Livre