Ciência revela qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos

Atualizado em 27 out 2022, 15h27 - Publicado em 28 out 2022, 08h02

Filmes de terror — especialmente para aqueles que são sensíveis — costumam ser uma experiência um tanto quanto desagradável. Porém, há certos longas que ultrapassam todas as barreiras para amedrontar os seus espectadores, se transformando em verdadeiros pesadelos cinematográficos.

A fim de descobrir quais filmes definitivamente dominam a técnica do medo, a empresa Broadband Choices apostou numa área de estudo chamado Science of Scare (“Ciência do Susto”, em tradução literal) para descobrir quais filmes de terror mais provocavam temor nas pessoas.

Monitorando o batimento cardíaco dos participantes — e colhendo relatos acerca de sensações experimentadas durante a sessão de determinados longas —, a companhia conseguiu definir qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos. Curiosos para saber o resultado?

Os filmes de terror mais assustadores de todos

6. Corrente do Mal (2015)

O aclamado Corrente do Mal, dirigido por David Robert Mitchell, aparece em sexto lugar. Para quem não conhece, a trama do filme gira em torno de Jay, que após transar com o novo namorado, acaba pegando uma maldição que é transmitida através do sexo. A partir daí, um espírito demoníaco começa a persegui-la constantemente, assumindo até mesmo a forma de pessoas conhecidas para enganar a protagonista. A única maneira de escapar da maldição é “passando” para outra pessoa.

De acordo com o monitoramento dos especialistas, o longa causou em seus espectadores picos de 93 batimentos cardíacos por minuto, acelerando a frequência do coração em até 16%.

Onde assistir no streaming: Netflix

5. Atividade Paranormal (2006)

Após o sucesso estrondoso de A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal foi o filme responsável por retomar a moda dos “found-footages” no cinema de horror. Com um orçamento de apenas US$ 15 mil, a produção acabou arrecadando mais de US$ 190 milhões nas bilheterias mundiais. O sonho de qualquer cineasta, né? Com uma premissa simples, o longa acompanha um casal que suspeita estar sendo assombrado na casa nova. Para comprovar a teoria, eles instalam câmeras por toda a residência a fim de capturar os espíritos em vídeo. E claro, toda a experiência sufocante da obra se baseia em nos mostrar o resultado dessas filmagens.

Além de acelerar o coração dos espectadores em até 17%, algumas pessoas chegaram a atingir ápices de 129 batimentos cardíacos por minuto enquanto o assistiam. O fato de certos participantes pularem de susto durante a experiência também ajudou “Atividade Paranormal” a ocupar o quinto lugar da lista.

Onde assistir no streaming: Looke

4. Hereditário (2018)

Além de ser extremamente perturbador, Hereditário se torna uma experiência ainda mais densa por explorar a dor do luto. Na trama, uma tragédia faz com que uma família passe a descobrir uma série de segredos sinistros sobre seu passado. Protagonizado pela indicada ao Oscar Toni Collette, a obra aumentou os batimentos cardíacos dos espectadores em até 18%.

Onde assistir no streaming: HBO Max

3. Invocação do Mal (2013)

Agora começamos a tríade de filmes de terror que não devem ser vistos por quem tem o coração fraco. Em terceiro lugar está Invocação do Mal, sucesso de James Wan que aterrorizou as audiências em 2013. A obra tem uma proposta clichê: é aquela típica história sobre uma família que se muda para uma casa nova apenas para descobrir que o local está repleto de entidades demoníacas. Contudo, o segredo para o longa ser tão bom está no empenho do diretor em criar jumpscares e sequências de horror que são extremamente criativas. Apesar de não reinventar a roda, a produção definitivamente sabe como manipular as engrenagens do gênero com maestria. O resultado foi um aumento de 20% na frequência cardíaca de quem o assistiu, fazendo alguns espectadores atingirem picos de 133 bpm.

Onde assistir no streaming: HBO Max

2. Sobrenatural (2010)

Mais um filme de James Wan na lista… mostrando que realmente existe motivo para o cineasta ser considerado um dos maiores nomes do terror mainstream atual. Na trama, Josh Lambert e sua família mudam-se para uma casa nova. Contudo, o que era para ser um momento gratificante acaba se transformando num pesadelo quando um dos filhos de Josh entra repentinamente em coma. Aos poucos, todos vão descobrindo que os motivos por trás do estado clínico do pequeno têm raízes paranormais. Segundo os relatórios, o longa impulsionou a frequência cardíaca dos espectadores em até 21%.

Onde assistir no streaming: HBO Max

1. A Entidade (2010)

Em primeiro lugar está A Entidade, que fez com que os seus espectadores permanecessem com a frequência cardíaca entre 85 bpm e 131 bpm durante todo o filme. Alguns chegaram a afirmar que se sentiram “sem fôlego” enquanto assistiam a produção de Scott Derrickson (o diretor de Doutor Estranho).

Na trama, um escritor de livros sobre crimes reais se muda com a família para uma casa que foi palco de assassinatos brutais. E claro, não demora para a decisão mórbida começar a trazer consequências mortais para todos.

Onde assistir no streaming: Globoplay

Outros filmes de terror analisados pela Broadband Choices

Apesar de não estarem no topo da lista, a Broadband Choices liberou algumas menções honrosas acerca de filmes que também aceleraram expressivamente os batimentos cardíacos do público. Dá uma olhada:

Invocação do Mal 2 – Média de 80 bpm

– Média de 80 bpm O Babadook – Média de 80 bpm

– Média de 80 bpm Abismo do Medo – Média de 79 bpm

– Média de 79 bpm A Visita – Média de 79 bpm