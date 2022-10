7 lugares mal-assombrados no Brasil para visitar neste Halloween

Atualizado em 25 out 2022, 09h11 - Publicado em 25 out 2022, 09h09

Por Kalel Adolfo Atualizado em 25 out 2022, 09h11 - Publicado em 25 out 2022, 09h09

Halloween é época de festas, assistir filmes de terror, e claro… Visitar lugares mal-assombrados! Aliás, o que não falta no Brasil são casarões, prédios e até cemitérios que abrigam inúmeros relatos de aparições sinistras. O exemplo mais clássico é o “Edifício Joelma”, localizado no centro de São Paulo. Em 1974, um incêndio avassalador tirou a vida de mais de 476 pessoas no local. E claro, não demorou muito para que um mal-estar misterioso começasse a tomar conta do prédio.

E essa é apenas uma das histórias da lista. A seguir, separamos os lugares mais mal-assombrados do Brasil. Aproveite e dê aquela olhadinha no Booking para encontrar hospedagens perto desses lugares à preços incríveis:

Edifício Joelma (São Paulo, SP)

É impossível começar a lista sem citar o Edifício Joelma, palco de uma das maiores tragédias da história nacional. Em 1 de fevereiro de 1974, um curto circuito provocou um incêndio de proporções gigantescas no prédio, matando 476 pessoas em menos de meia hora. As imagens chocantes do acidente — registradas pelos veículos de imprensa da época — mostram inúmeras pessoas se jogando dos andares mais altos para não serem queimadas vivas.

Numa tentativa de apagar o triste passado do local, o edifício foi completamente restaurado e renomeado — hoje chama-se ‘Edifício Praça da Bandeira’. Contudo, isso não foi o suficiente para sufocar as centenas de relatos acerca de assombrações no imóvel. De sensação de angústia à aparições perturbadoras, tanto funcionários quanto quem apenas passa por perto garante que o prédio é um poço de mau agouro.

Edifício Martinelli (São Paulo, SP)

Outro edifício para lá de medonho em São Paulo é o “Martinelli”. Projetado para ser um prédio imponente e luxuoso no coração da capital paulista, o local rapidamente se transformou no palco de roubos e assassinatos famosos — como o do jovem judeu Davidson, encontrado morto dentro do poço do elevador em 1947. Seu assassino (conhecido como “Meia-Noite”) foi preso posteriormente após assumir a autoria do crime. E as histórias vão longe… Atualmente, a mais conhecida cita o espírito de uma mulher morena de cabelos longos que circula de salto alto entre os corredores do prédio durante a madrugada.

Castelinho do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ)

Quem visita o Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho — o Castelinho do Flamengo, localizado na zona sul do Rio de Janeiro — mal imagina o passado macabro do estabelecimento. Em 1930, o casal Avelino e Rosalina foram atropelados em frente à residência. A pior parte: ambos faleceram na frente da filha, Maria de Lourdes.

A morte repentina dos pais acabou fazendo a menina ficar sob os cuidados de um tutor cruel, que roubou toda a sua herança. Trancada na torre principal da mansão, a pequena acabou tendo um desencarne amargo. Desde que toda essa trama digna de Hollywood rolou por lá, os visitantes relatam escutar barulhos e enxergar aparições entre os corredores do Castelinho. Para muitos, trata-se do espírito de Maria de Lourdes buscando vingança. Vai encarar?

Continua após a publicidade

Centro Cultural Martim Cererê (Goiânia, GO)

E temos mais “centros culturais malditos” em território nacional. Apesar de abrigar festivais de música, dança e teatro anualmente, o passado do “Martim Cererê” está bem distante da alegria proporcionada pelas artes. Durante a Ditadura Militar (1964-1985), dezenas de presos foram afogados nas caixas d’água que existiam ali, todas pertencentes à empresa de saneamento do Estado de Goiás, Saneago. Agora, tanto os moradores quanto os turistas que frequentam a região afirmam que as almas daqueles que foram torturados continuam a assombrar o prédio. Gritos desesperados por socorro, choros e vultos estão entre os relatos mais comuns.

Mina da Passagem (Mariana, MG)

Apenas a ideia de entrar em uma mina abandonada já é o suficiente para amedrontar muitas pessoas. Porém, quando falamos sobre a “Mina da Passagem” em Mariana, o buraco é mais embaixo. Apesar do local ter tido anos bastante prósperos — mais de 35 toneladas de ouro foram extraídas de suas paredes no período colonial —, uma tragédia mudou para sempre a fama destes túneis subterrâneos.

Após uma forte enchente, a mina foi inundada, matando 15 operários afogados. Hoje, é possível fazer um tour guiado por alguns dos túneis. Quem possui uma maior sensibilidade ao mundo sobrenatural garante que o lugar está cercado de espíritos perdidos e barulhos macabros (incluindo sons de correntes sendo arrastadas e sinos arrepiantes).

Casa das Sete Mortes (Salvador, BA)

O que não falta são histórias sangrentas envolvendo a Casa das Sete Mortes: em 1755, o padre Manoel de Almeida Pereira e mais três funcionários foram assassinados na residência, todos esfaqueados. Alguns anos depois, outras quatro pessoas foram envenenadas por uma criada no casarão. Obviamente, quem passa pelo local à noite afirma ouvir passos, sussurros, vultos e até formas enevoadas.

Cemitério Santa Izabel (Belém, PA)

Por fim, o “Cemitério Santa Izabel” guarda uma lenda bastante curiosa: acredita-se que o espírito de Josephina Conte, uma jovem que faleceu em 1931, aos 16 anos, aparece nas madrugadas para passear de táxi, sempre instruindo os motoristas a lhe deixarem em frente ao cemitério. A história ficou tão famosa que, no Dia de Finados, o túmulo mais visitado é o dela. Inclusive, os relatos ganharam ainda mais notoriedade após a família da jovem revelar que um dos taxistas desmaiou ao ver fotografias antigas da moça. Então, já sabe: se estiver em Belém, dê um pulinho no “Santa Izabel”. Quem sabe Josephina não te pede uma carona?