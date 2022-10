Halloween: 5 clássicos da literatura para ler pelo menos uma vez na vida

24 out 2022, 09h33

Ler clássicos não é um hábito muito comum entre os brasileiros. Muitas vezes, por medo, ou por preguiça de mergulhar em histórias mais “complexas”. Mas, diferente dos estigmas que se criam em torno desses livros, eles são, na verdade, deliciosos de ler porque trazem diversas questões que foram trabalhadas por tantos outros autores que vieram depois. É divertido também entender as referências presentes neles que permeiam a cultura pop, tipo o Conde Drácula, que até quadrinho da Marvel teve nos anos 1980. Aproveitando o Halloween, selecionamos 5 clássicos literários de terror e suspense para você ler pelo menos uma vez na vida. Vem:

Frankenstein ou o Prometeu Moderno, Mary Shelley

Clássico dos clássicos, o livro que inaugurou o que conhecemos como “romance gótico” é uma ficção científica filosófica e extremamente bem escrita. Publicado em 1818, Frankenstein acompanha o médico que dá nome ao livro na sua busca por conseguir criar outro ser. Ele, que desafia todas as lógicas e éticas da profissão médica, reúne partes de corpos diferentes de pessoas já falecidas para provar que consegue reviver os mortos. Muito além do horror desse “monstro” que ganha vida após inúmeras tentativas frustadas, o livro de Mary Shelley nos faz pensar (e muito!) sobre o que é a existência humana e o quanto nós conseguimos ou não controlar o destino dela. (Penguin Companhia, R$ 30,99 na Amazon).

O Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson

Outro médico e outro monstro, aqui em mais um livro que é um ícone da literatura, publicado em 1886. Referência para autores como Vladimir Nabokov e Jorge Luis Borges, esta novela, ambientada em Londres, acompanha a relação suspeita entre o criminoso sem escrúpulos sr. Hyde e o médico dr. Jekyll. Destaque especial para esta edição que traz ilustrações lindíssimas de Adão Iturrusgarai. (Atofágica, R$ 67,90 na Amazon)

Drácula, Bram Stoker

Você, provavelmente, deve conhecer o conde de adaptações no teatro, no cinema, na literatura infantil (menos terrível que o original, claro), nos quadrinhos e nas séries. Mas nada como ir na raiz original e ser seduzida pelas palavras de Bram Stocker para criar o vampiro mais popular da cultura. Aqui, um agente imobiliário tenta ajudar um aristocrata a encontrar uma propriedade em Londres, mas, mal sabe ele, que o novo morador da cidade é fonte de um mal inigualável. Ambientado na era vitoriana da Inglaterra, Drácula fala, nas entrelinhas, sobre os problemas sociais de sua época de publicação (1897) ao usar um homem rico, poderoso e morto-vivo, cedento por sangue humano como centro da narrativa. (DarkSide, R$ 44,90 na Amazon)

Os Assassinatos na Rua Morgue, Edgar Allan Poe

Se você é do time que gosta de resolver mistérios durante uma leitura, não deixe de abrir as páginas deste livro, que trazem três muito bem amarrados. Apesar de Monsieur Dupin ser um observador nato e mestre em solucionar casos aparentemente impossíveis, a morte de uma mãe e uma filha em um apartamento fechado, em Paris, sem sinais de arrombamento, parece um desafio à parte – a história segue no capítulo seguinte, O Mistério de Marie Rogêt. Já em A Carta Roubada, o detetive não pode pedir auxílio policial para que um conteúdo confidencial não seja revelado ao público. (Antofágica, R$ 41,59 na Amazon)

A Noite das Bruxas, Agatha Christie

Tá, não poderíamos falar de mistérios sem citar ela, Agatha Christie. A autora tem vários títulos que flertam com o terror, mas A Noite das Bruxas tem uma atmosfera especial nesse sentido. Durante uma festa de Halloween, a jovem Joyce conta para todos os presentes que já tinha presenciado um assassinato. Por conta do mau costume de mentir a respeito de outros assuntos, ninguém a leva a sério. Até que… ela é encontrada morta por afogamento. (Harper Collins, R$ 25,69 na Amazon)