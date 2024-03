Casa Clã 2024: o que rolou nos intervalos das atrações

A Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, aconteceu entre os dias 8 e 10 de março, se tornando um sucesso absoluto de público (todas as atividades disponíveis na programação se esgotaram rapidamente). Mas para além dos talks e shows, algumas outras ativações incríveis encantaram o público presente no casarão. Confira:

Sorvetes da La Basque

Enquanto aguardavam o intervalo entre as mesas, os convidados puderam se deliciar com os sorvetes da La Basque (@labasqueoficial). Os sabores extraordinários no cardápio incluíam chocolate com amêndoas (o favorito do público, visto que foi o primeiro a esgotar na abertura do evento), macadâmia, soft pistache, entre outros.

Cafezinhos e bolachas

Também rolou um espaço aconchegante para fazer aquela tão amada pausa para o cafézinho. Aliás, o café, oferecido por ‘Café com Elas’, foi um espetáculo à parte.

As saborosas bolachinhas gourmet da Dona do Doce (@donadodoce) tornaram a experiência ainda mais satisfatória.

Hidratação garantida pela Águas Prata

Nos dias de evento, o termômetro ultrapassou os 30 graus celsius em São Paulo. Um calorzão! Por isso, o que não faltou foi distribuição de água no casarão.

Graças à Aguas Prata (@aguasprata), todos os presentes puderam se hidratar durante toda a duração da Casa Clã 2024. Além disso, a marca também ofereceu a sua deliciosa linha de sucos enlatados para os convidados.

Continua após a publicidade

Happy Hour teve cervejas e vinhos deliciosos

O cardápio do Happy Hour, assinado por La Cura, também contou com vinhos deliciosos e refrescantes (tinto, branco e rosé) da Terrazas de Los Andes. A cervejinha gelada ficou por conta da Heineken.

Teste de maquiagens

No andar de cima, todos os visitantes puderam testar os incríveis produtos de maquiagem limpa da Care Natural Beauty, incluindo batons, blushes, delineadores, sombras e alguns outros ítens indispensáveis de skincare.

Profissionais também estavam ali para atender quem quisesse fazer uma maquiagem completa durante o evento.

Conforto dos móveis Eco Flame Garden

Por fim, quem quisesse descansar na área externa do casarão, cercado por uma paisagem natural deslumbrante, poderia aproveitar os confortáveis puffs da Eco Flame Garden. Maravilhoso, né?

Continua após a publicidade

A Casa Clã 2024

A Casa Clã é o maior evento feminino da Editora Abril. Iniciado no Dia Internacional da Mulher, e se estendendo por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial reuniu em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino.

Casa Clã 2024 é um evento com curadoria de @claudiaonline e @boaforma, que tem o oferecimento de @astrazenecabr @merzaesthetics_br @rededor_oficial_star @apsenfarmaceutica @aguasprata @labasqueoficial @donadodoce @ecoflamegarden @studiow.