‘Barbie’: tudo o que sabemos sobre o filme com Margot Robbie

Faltam apenas dois meses para finalmente conferirmos Barbie, um dos filmes mais aguardados dos últimos anos. E não é para menos: além do elenco de peso — que reúne grandes estrelas como Margot Robbie, Ryan Gosling, John Cena, Simu Liu e Emma Mackey —, a produção conta com a indicada ao Oscar Greta Gerwig (Lady Bird) dirigindo e roteirizando o longa ao lado de ninguém menos que Noah Baumbach (História de um Casamento). Sendo assim, não é exagero afirmar que a obra conseguiu juntar alguns dos talentos mais notáveis de Hollywood em um único projeto.

Por isso, separamos tudo o que já sabemos sobre a produção, desde a história até os rumores empolgantes que circulam os bastidores. Confira:

Barbie: qual é a história do filme?

Por mais que a Warner Bros. já tenha liberado uma quantidade notável de imagens e teasers de Barbie, a trama do longa continua sendo mantida a sete chaves. Tudo o que sabemos é que a história acompanhará Barbie na “Barbielândia”, uma bela e colorida sociedade repleta de bonecos. Contudo, uma descoberta fará com que a protagonista — acompanhada de Ken — acesse uma nova realidade bem diferente do mundo perfeito que habita. O que ela encontrará por lá? Como ela chega a essa descoberta? Todas essas questões só serão respondidas em 20 de julho, quando a obra finalmente chega aos cinemas brasileiros.

Elenco de Barbie

Além de Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), a produção reuniu um time bastante diversificado de artistas. Entre eles, estão John Cena (Peacemaker), Simu Liu (Shang-Chi), Emma Mackey (Sex Education), Will Ferrell (Escorregando para a Glória), Michael Cera (Scott Pilgrim Contra o Mundo), Emerald Fennell (Bela Vingança), Helen Mirren (A Rainha) e até mesmo a cantora Dua Lipa (que será a namorada do personagem de John Cena na trama).

Trilha sonora de Barbie

Além de contar com grandes clássicos de Britney Spears, há rumores de que Barbie ganhará uma trilha sonora repleta de canções contagiantes interpretadas por artistas como Dua Lipa, Charli XCX e Ava Max. Infelizmente, Barbie Girl, do conjunto Aqua, não estará na tracklist (um balde de água fria para o público). Para quem não se lembra, a Mattel processou a banda nos anos 1990 por infringir direitos autorais. Contudo, o conjunto musical venceu o processo, alegando que a icônica faixa era apenas uma simples paródia que não desrespeitava quaisquer termos de copyright.

De qualquer forma, para não desagradar a companhia que cedeu os direitos da boneca para a Warner Bros., Dua Lipa foi escolhida para gravar a música-tema do filme (informação confirmada pelo The Daily Mail). Será que vem hit por aí?

O filme vem sendo planejado há quase uma década

Engana-se quem pensa que Greta Gerwig foi a primeira cineasta a colocar as mãos no projeto. A verdade é que o estúdio original por trás de Barbie (Sony Pictures) vem tentando fazer o filme acontecer desde 2014. Primeiramente, Jenny Bicks, de Sex and The City, foi contratada para escrever o roteiro. Depois, Diablo Cody a substituiu e Amy Schumer foi escalada como protagonista. Não demorou muito para a estrela desistir, e então, Anne Hathaway pegou o papel.

A gota d’água rolou quando Cody desistiu da direção e toda a produção foi engavetada, ganhando uma nova chance na Warner Bros., com Olivia Milch (Oito Mulheres e um Segredo) desenvolvendo um novo roteiro. E adivinha só? Milch também desistiu da obra, que, por último, caiu nas mãos de Gerwig e Baumbach. Até o momento, não sabemos se alguns dos planos originais serão reaproveitados pelos cineastas. Que novela,.

Insiders da indústria estão prometendo horrores

Quem teve acesso ao roteiro de Barbie garantiu que esta será uma das tramas mais malucas e inesperadas de Hollywood. Inclusive, a própria Margot Robbie afirmou que o projeto é um dos mais originais que já vivenciou em sua carreira. Will Ferrel, que interpreta o CEO da Mattel no longa, declarou que a produção é uma homenagem carinhosa e satírica à marca. Ele acrescentou: “A experiência é um incrível comentário acerca do patriarcado e seus impactos na vivência feminina”, declarou ao Wall Street Journal. Será que é tudo marketing ou o negócio realmente vai nos deixar de queixos caídos?

Ryan Gosling aceitou o papel de forma inesperada

Durante uma entrevista, Ryan Gosling revelou que aceitou o papel após ver o boneco Ken de sua filha largado na lama ao lado de um limão espremido. Ele tirou uma foto da cena, enviou para Greta e escreveu: “Eu serei o seu Ken. A história dele precisa ser contada.”.

Trailer de Barbie

Surpreendentemente, isso é tudo o que sabemos: como dissemos anteriormente, grande parte do roteiro e produção de “Barbie” continuam sendo um mistério. A seguir, você confere o último trailer oficial disponibilizado pela Warner Bros.:

