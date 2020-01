Artista que faz escultura de corpos femininos ganha exposição em Salvador

Quem passa pelo bairro de Ondina, no roteiro turístico da capital baiana, logo vê uma das famosas esculturas da série As Meninas do Brasil, da artista plástica Eliana Kertész, morta em 2017. Ela se inspirava nas formas femininas e teve suas obras apelidadas carinhosamente de “gordinhas” – esta, acima, é Salomé. Nascida em Conceição da Feira, a cerca de 130 quilômetros de Salvador, Eliana será lembrada na exposição Fartura em Abundância, com curadoria de Gringo Cardia, no Palacete das Artes. O público também poderá visitar o ateliê da artista, recriado ali. Além de ter obtido muito sucesso e reconhecimento em sua carreira, Eliana se elegeu para a Câmara dos Vereadores com votação recorde em 1982; sua marca não foi batida até hoje.

