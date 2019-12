Você sabe qual é o quadro mais caro do mundo pintado por uma mulher ?

“Se eu pudesse pintar a flor exatamente como eu vejo ninguém veria o que vejo porque eu a pintaria pequena porque as flores são pequenas”, explicou a pintora Georgia O’Keefe quando entrou na fase dos quadros florais. “Então eu disse a mim mesma: vou pintar o que vejo, o que a flor é para mim, mas a pintarei grande e as pessoas ficarão surpresas ao olhar para ela. Eu aposto que até os ocupados nova iorquinos vão parar para ver o que eu vejo nas flores”, brincou.

A artista jamais imaginaria que 87 anos depois, além de tempo, as pessoas dariam 44 milhões de dólares (mais de duzentos milhões de reais) por um quadro seu. Foi o valor pago por White Flower (Flor Branca) essa semana. Pois é, a obra foi leiloada pela Sotheby’s e bateu o recorde, fazendo do quadro o mais caro da atualidade pintado por uma mulher. Quem comprou foi a herdeira da cadeia Walmart, Alice Walton, fundadora do Museu de Arte Americana Crystal Bridges, em Arkansas, Estados Unidos.

O quadro, pintado em 1932, é considerado o mais ambicioso da artista com detalhes ampliados da flor, transmistindo energia e movimento. É considerado um dos mais inovadores do movimento modernista. A flor branca é encontrada no deserto e só abre à noite, quando as temperaturas são mais amenas. Elas eram comuns perto da casa de O’Keefe no Novo México.

Georgia O’Keefe é considerada a ‘mãe’ do modernismo americano e faleceu aos 98 anos, em 1986.

Segundo a curadora do Crystal Bridges, Mindy Besaw, a pintura White Flower impulsionou a tendência no mundo da arte de buscar obras de artistas mulheres e “representa um assunto icônico de uma das artistas americanas modernas mais importantes e influentes”.