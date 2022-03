Ariana DeBose quebra recorde LGBTQIA+ no Oscar 2022

Ariana DeBose venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2022 por seu trabalho em “Amor, Sublime Amor”. Na ocasião, ela concorria com nomes como Judi Dench (“Belfast”), Jessie Buckley (“A Filha Perdida”), Kirsten Dunst (“Ataque dos Cães”) e Aunjanue Ellis (“King Richard”). Com isso, ela se torna a primeira mulher negra abertamente LGBTQIA+ a vencer um Oscar de atuação.

“Para todos que já questionaram a própria identidade ou se encontraram perdidos… Eu prometo: nós merecemos esse lugar”, afirmou a estrela durante o seu discurso de vitória. DeBose também aproveitou o momento para homenagear Rita Moreno: “A sua Anita pavimentou o caminho para todas nós”.

Amor, Sublime Amor é a refilmagem do clássico homônimo de 1961. Dirigido por Steven Spielberg, o filme explora o amor proibido entre membros de gangues rivais. Repleto de elementos latinos, o musical transborda alegria, energia e representatividade.