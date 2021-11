Saiu! Confira o primeiro teaser do reboot de ‘Sex and The City’

A HBO divulgou nesta sexta-feira (12) o primeiro teaser de And Just Like That e nós já estamos encantadas com as primeiras imagens do reboot da série que foi um sucesso nos anos 90 e 2000 e que até hoje faz os fãs suspirarem. Sim, nós estamos falando de Sex and The City!

Além do trechinho, a série, que é uma produção original da HBO Max, também já ganhou a sua data de estreia aqui no Brasil: 9 de dezembro. Já anote na agenda, pois, acredite, você não vai querer perder este lançamento!

A produção que antes nos levava a acompanhar os dilemas da vida e da amizade de Carrie, Miranda e Charlotte aos 30 anos, agora focará na realidade ainda mais complicada das amigas que atingiram os 50 anos.

Se a dúvida é se no teaser nós já podemos ter uma noção do quão confusa e divertida será essa nova jornada das protagonistas, a resposta é sim!

Infelizmente, o grupo não estará completo neste reboot, pois Kim Catrall, a intérprete de Samantha Jones não irá participar da produção.

Entenda por que Samantha não está em And Just Like That…

Originalmente, os papéis das amigas continuará sendo interpretado por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, que nesta produção também assumiram a função de editoras executivas. Afinal, experiência é o que não falta para essas três.

Além das atrizes, os atores Mario Cantone, David Eigenberg e Evan Handler, que também participaram da série no passado, assumiram a responsabilidade de dar vida a seus personagens novamente. Willie Garson, que faleceu em setembro, também aparecerá na produção.

A série, que está sendo dirigida por Michael Patrick King, que também produziu a série original e os dois filmes da franquia, contará com 10 episódios. Dois deles serão exibidos ainda na estreia, que ocorrerá na própria plataforma de streaming. Os demais serão lançados semanalmente, toda quinta-feira.

Confira o teaser de And Just Like That…