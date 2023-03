Aline Bei e Ryane Leão trazem o poder da poesia para a Casa Clã

A escritora Aline Bei (O Peso do Pássaro Morto) e a poeta Ryane Leão (Jamais Peço Desculpas por Me Derramar) participaram do evento Casa Clã na mesa A cura pelas palavras: a literatura como ferramenta de autoconhecimento e autotransformação, que foi mediada pela editora-chefe de CLAUDIA, Paula Jacob. Juntas, as três refletiram sobre a escrita não apenas como profissão, mas também enquanto possibilidade de enxergar o mundo com poesia.

E, claro, é impossível falar sobre observar o mundo sob outras perspectivas sem considerar a importância do olhar feminino na arte. Sobre o tema, Aline Bei declarou: “Não há mais espaço para transmitir as nossas ideias timidamente. Por isso eu gosto das redes sociais: elas têm essa força de impedir que uma única entidade decida se merecemos ser ouvidas ou não. Com as nossas próprias redes, divulgamos tanto o nosso trabalho quanto o de outras mulheres.”

Ela pontua que, antes, as mulheres publicavam algo e recebiam uma resposta do público após seis meses. Mas agora, com a internet, é possível saber instantaneamente a forma em que uma obra reverberou nos leitores: “Isso, para nós, é politicamente muito forte, pois coloca o nosso corpo em direção aos nossos trabalhos”, afirma.

Ryane Leão também reiterou o quão primordial é consumir escritoras vivas: “Precisamos conhecer quem está produzindo agora, procurar nomes. Meu primeiro livro foi muito lido por conta das redes sociais. Portanto, por mais que elas sejam difíceis, é possível usá-las de forma positiva. É essencial entender que merecemos ser lidas. É importante e lindo ser lida.”

Todo o talk culminou em Aline e Ryane lendo passagens marcantes de suas obras (o que, sem dúvidas, foi um dos momentos mais emocionantes da Casa Clã). Confira abaixo:

Sobre a Casa Clã

Casa Clã aconteceu de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e foi uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.