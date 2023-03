Casa Clã: Descubra como (e porque) usar lingerie como outwear

Por muito tempo, a lingerie foi associada à apenas “a roupa de baixo”, algo que seria visto na intimidade, ou seja, um underwear. De uns anos para cá, cada vez mais sutiãs, corsets, tops de renda, bodies e meias-calças super elaboradas se tornaram peças para compor diversos looks, do mais despojado ao mais arrumado, ressignificando a sua presença no dia a dia das mulheres, sem perder a seriedade ou elegância.

Se antes meros detalhes, agora elas são as verdadeiras protagonistas em composições modernas, cada vez mais em evidência. O que caminha lado a lado com o empoderamento feminino através das vestimentas. Para entender mais sobre o assunto, a Casa Clã receberá Mari Nuemberg e Rachel Jordan para uma conversa com o tema Lingerie como outwear: meias-calças e outras tendências para usar no dia a dia, no sábado, 11/03, às 12h.

Como participar

A mesa com Mari Nuernberg e Rachel Jordan na Casa Clã acontece neste sábado, 11/3, das 12h às 13h. Para se inscrever, basta acessar o formulário.

Sobre a Casa Clã

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações. Confira aqui a programação completa.

