Casa Clã: participantes revelam o que aprenderam sobre intuição

O que a intuição tem a nos dizer? Uma combinação entre razão e emoção, ela é uma forma de conhecimento que nos conecta com o mais íntimo do nosso ser. Essa sabedoria, entretanto, é deixada de lado pelo medo do fracasso ou de não suprir as expectativas dos outros. Na última quinta-feira (09), na Casa Clã, a jornalista Mariana Ferrão e a palestrante Noéle Gomes, ambas colunistas de Claudia, em um talk mediado por Helena Galante, que é redatora-chefe de Claudia, Boa Forma e Bebê.com.br, falaram justamente sobre esse assunto, convocando as participantes a se conectarem com o seu mais íntimo.

Primeiro, conexão!

Não existe intuição sem antes existir conexão ‒ consigo mesmo e com outras pessoas ‒, o que transformou este tópico na primeira parte da conversa. Mariana, aliás abriu a sua fala fazendo um alerta: “Estamos privilegiando o indivíduo ao invés do coletivo. Com isso, ficamos adoecidos, com a saúde mental desequilibrada.” Seres sociais que somos, precisamos uns dos outros para avançar, inclusive quando se trata de questões pessoais e psicológicas.

Intuição é a chave

Depois de celebrar o poder da conexão e mostrar, inclusive de maneira prática, como ela é fácil de ser alcançada, foi a vez de falar sobre a importância da intuição – assunto introduzido por Noéle, com um aprendizado que veio de família: “Minha avó falava que intuição é aquela voz interna que te gera paz, nunca compreensão.” Em seguida, Helena deu sua contribuição dizendo que “quando estamos falando sobre intuição, parece sempre um lugar onde é o mais íntimo, silencioso e profundo. Aqui, há muita ousadia, porque as escolhas não são feitas na esfera do racional, não são feitas na esfera da ponta do lápis.”

Fazer o que seu mais íntimo acredita ser o melhor para você nem sempre é o mesmo que os outros esperam que você faça, ou o que você considera mais seguro, por isso o medo aparece. Mas Noéle explica que esse é o preço a se pagar para quem busca felicidade. “Ser feliz é coisa de gente ousada. Todo mundo pede felicidade, mas será que você está pronto para ela? Você se permite sentir coisas boas?”

A vivência da platéia

Mas como as participantes deste talk foram impactadas e como elas próprias pensam sobre intuição e conexão? Logo após o talk, CLAUDIA perguntou a algumas delas o que intuição e conexão significam para elas.

Continua após a publicidade

“Acabei de fazer o caminho de Santiago, aos 68 anos de idade, e nunca me senti tão bem. Parece que eu renasci, estou muito bem, e isso acontece porque senti que devia ir”, conta a aposentada Aparecida Pasqualine, que disse que lá sentiu a força da conexão como nunca antes.

“Não escutamos nossa intuição até que algo dê errado. Mas aprendi que ela te direciona, abre os caminhos e oferece firmeza na vida. É normal que a insegurança apareça, porque o desconhecido faz isso com a gente. Mas procurei seguir ela e me dei bem”, indica Isa Maria Borba, que é juíza e celebrante de casamento.

Ana Carolina Coelho, colunista de maternidade da CLAUDIA, depois de sair do talk, aprendeu que deve continuar seguindo sua intuição. “Foi o melhor caminho até aqui. Tenho feito isso há alguns anos e me trouxe coisas lindas. E essa palestra veio para dizer ‘continue, as águas vão te levar para o caminho certo’.”

Dagmar Prandini, aposentada, fala que aprendeu muito com sua intuição ao longo, e que lhe dedica muita atenção. “Já estudei sobre isso, pois sou espírita, e acho que é uma forma de amor, assim como o contato com as outras pessoas, pois buscamos sinais em nós mesmos, no primeiro caso (intuição), e prestamos atenção no outro (conexão), no segundo.”

Casa Clã

A Casa Clã é um evento que celebra as vozes femininas. Ele acontece na Casa Higienópolis (Avenida Higienópolis, 758), que fica em São Paulo, até 11 de Março, e é uma iniciativa de Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Inscreva-se para os dias 10 e 11 de março. Não quer perder nada? Siga as redes sociais de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica.