8 filmes incríveis que prometem ser os grandes sucessos de 2020

É inegável que a década de 2010 foi grandiosa para o cinema. Desde o aprimoramento de tecnologias até a quebras de diversos recordes, os últimos dez anos deixaram um impacto gigantesco na sétima arte.

E se as mudanças que os anos 20 nos reservam ainda são impossíveis de prever, em termos de lançamentos, já estamos bem servidas desde o começo. Em 2020, teremos sequências e estreias dos mais variados gêneros e o melhor: com forte protagonismo feminino.

Abaixo, uma seleção de CLAUDIA com os destaques cinematográficos do próximo ano.

1. “Frozen 2” (2 de janeiro)

2020 já começa em grande estilo, com a aguardadíssima continuação de “Frozen“ estreando em terras brasileiras na primeira semana do ano. Nesta segunda aventura, o público terá uma chance de conhecer mais sobre o passado das irmãs Anna e Elsa, que partem juntas em uma jornada para descobrir as origens dos poderes da rainha do gelo. Ao mesmo tempo, terão ainda que lidar com ameaças que põem em perigo o reino de Arendelle. Lá fora, o filme já arrecadou 1 bilhão de dólares em bilheteria e pode se tornar a animação mais rentável da Disney.

2. “O Escândalo” (30 de janeiro)

Com nomes de peso como Nicole Kidman e Charlize Theron no elenco, “O Escândalo” traz para o cinema a história real de um escândalo sexual envolvendo Roger Ailes, presidente e CEO da Fox News. Ailes pediu demissão em 2016, após ser acusado de assediar diversas funcionárias da emissora, oferecendo supostos benefícios de carreira às mulheres com quem tentava dormir. Após o lançamento norte-americano do filme, a jornalista Megyn Kelly, interpretada na trama por Theron e uma das vítimas do executivo, declarou não ter participado da produção e que assisti-lo foi “uma experiência incrivelmente emocional.”

3. “Adoráveis Mulheres” (9 de janeiro)

Adaptado do livro “Little Women”, da escritora Louisa May Alcott, o longa conta a história de amadurecimento de quatro irmãs que, em plena Guerra Civil americana, precisam fazer escolhas sobre a vida adulta que as aguarda, lidando também com as expectativas impostas às mulheres e as próprias diferenças, sem deixar que estas diminuam o amor que nutrem umas pelas outras. Com Greta Gerwig na direção, a adaptação tem no elenco as atrizes Emma Watson e Saoirse Ronan, com quem a diretora já trabalhou no aclamado “Lady Bird”(2018).

4. “Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” (6 de fevereiro)

Depois do questionável “Esquadrão Suicida (2016)”, a Arlequina de Margot Robbie volta a dar as caras nas telonas, desta vez com um novo visual e sem o Coringa a tiracolo. Seguindo um pouco a linha do primeiro filme, Arlequina monta um grupo de anti-heroínas de Gotham City para combater um inimigo em comum, enquanto lutam, também, como já aponta o título do filme, por emancipação e libertação de velhas amarras.

5. “Um Lugar Silencioso 2” (19 de março)

É claro que um bom terror não poderia ficar de fora da lista. Na sequência de “Um Lugar Silencioso (2018)”, a família Abbot deixa a casa onde se abrigava no primeiro filme e enfrenta o mundo exterior, no qual as criaturas monstruosas que caçam guiadas pelo som não são os únicos inimigos. O primeiro trailer, divulgado nesta quarta-feira (19), não dá muitas pistas sobre a trama, mas é suficiente para recriar a atmosfera de suspense que conquistou o público ano passado.

6. “Mulan” (26 de março)

Outro da Disney! Quando mais detalhes foram anunciados, “Mulan” a princípio não agradou muito aos fãs, que não gostaram de saber que personagens icônicos como Mushu e o General Shang não estariam no live-action. Entretanto, com a chegada do segundo trailer oficial, as alterações de enredo parecem mais justificadas. Com um tom muito mais sério que o da animação, a proposta do longa é apresentar uma versão mais fiel da lenda chinesa de Hua Mulan. A forte presença de canções, que já é marca registrada do estúdio também deve ficar de fora, dando lugar a cenas épicas de batalhas.

7. “Viúva Negra” (30 de abril)

Depois de muito barulho dos fãs de “Vingadores”, a personagem da Viúva Negra finalmente ganhou seu filme solo. Na trama, que se passa após os eventos de “Capitão América: Guerra Civil” (2016), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) retorna à Rússia para lidar com assuntos inacabados de seu passado. Determinada a consertar seus erros e superar a dor que causou, a super-heroína ainda terá que enfrentar reencontros com antigos amigos (e inimigos).

E a onda de filmes de herói parece que vai seguir com toda a força em 2020. Em trailer revelado em primeira mão na Comic Con Experience, em São Paulo, é possível ver uma Mulher-Maravilha repaginada, que deixa as armas de lado para lutar apenas com sua força natural de deusa. A personagem de Gal Gadot contracena com novos e velhos aliados enquanto luta contra um vilão que brinca com os sonhos das pessoas. Ambientado na efervescente década de 1980, o filme promete ainda uma trilha sonora à altura da época.

Leia também: Filme recordista de indicações ao Globo de Ouro pode ser visto na Netflix

+ Principais indicados ao 77º Globo de Ouro

PODCAST – Renove seu estilo com as roupas que você já tem no armário