Principais indicados ao 77º Globo de Ouro

As indicações ao Globo de Ouro foram anunciadas hoje (9), marcando o início do calendário de premiações de 2020. Do dia 5 de janeiro, quando acontece o Globo de Ouro, até 9 de fevereiro, a noite do Oscar, Hollywood se volta completamente para as festas e campanhas para definir os melhores da TV, música e Cinema.

O Globo de Ouro é uma cerimônia que vem ganhando maior prestígio a cada ano e é uma favorita das estrelas. A cerimônia não apenas reúne TV e Cinema, segmentos por tradição, separados, mas também é realizada durante um jantar onde os famosos bebem e fazem networking. Apenas jornalistas indicam e votam, dessa forma, atores e atrizes não influenciam suas próprias categorias (no Oscar são eles que votam). Embora a disputa seja que o SAG (Screen Guilds Awards, o do sindicato) de fato possa ser a prévia do Oscar (afinal são os mesmos votantes), o Globo de Ouro é um dos melhores termômetros para avaliar o potencial dos indicados, afinal sendo a primeira das cerimônias, tem sim poder de influência nos votos das outras premiações.

O Brasil já fez bonito no Globo de Ouro em outros anos com Fernanda Montenegro vencendo Cate Blanchett na categoria de Melhor Atriz Drama, no ano de Central do Brasil. Fernando Meirelles também foi prestigiado com o filme Jardineiro Fiel que rendeu à Rachel Weisz o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante (que repetiu no Oscar). Esse ano, Meirelles de novo tem o trabalho reconhecido com quatro indicações por Dois Papas, uma coprodução entre Reino Unido, Itália, Argentina e Estados Unidos, que relata a relação entre os papas Bento XVI (Anthony Hopkins, indicado como Melhor Coadjuvante) e Francisco (Johnatan Pryce, indicado como Melhor Ator). Além dos atores, o filme foi indicado a Melhor Filme Drama e Melhor Roteiro.

Ellen DeGeneres será uma das homenageadas no Globo de Ouro 2020, recebendo o Carol Burnett Award

Aliás, além da divisão entre TV e Cinema, o Globo de Ouro separa Drama de Comédia, o que proporciona uma maior chance de indicados e vencedores. No Oscar não há distinção, por exemplo. E os prêmios homenagem – Cecil B De Mille Award e Carol Burnett Award – esse ano vão para dois nomes muito queridos do público em geral: Tom Hanks e Ellen DeGeneres, respectivamente.

A maior curiosidade dos indicados para 2020 é que as plataformas de streaming já estão ombro a ombro com os estúdios tradicionais. O Irlandês e História de um Casamento, da Netflix, são fortes candidatos na categoria de Melhor Filme Drama, Melhor Atriz Drama para Scarlett Johansson, Melhor Ator Drama para Adam Driver, Melhor Atriz Coadjuvante para Laura Dern, entre outros.

Outra curiosidade é que o Globo de Ouro parece gostar de viver perigosamente. O comediante Rick Gervais, conhecido por um humor ácido e politicamente incorreto volta ao posto de mestre de cerimônias. Para as estrelas é um grande alerta de perigo porque ele não perdoa nenhum famoso em suas tiradas. A noite vai ser tensa para eles.

Bom, vamos aos principais indicados de algumas das categorias e à bolsa de apostas! Não tem unanimidade ainda.

Melhor Filme Drama

O Irlandês

História de um Casamento

1917

Coringa

Dois Papas

Melhor Filme Comédia

Era Uma Vez em Hollywood

Jojo

Rabbit

Entre Facas e Segredos

Rocketman

Meu Nome é Dolemite

Melhor Ator Drama

Christian Bale, por Ford vs. Ferrari

Antonio Banderas, por Dor e Glória

Adam Driver, por História de um Casamento

Joaquin Phoenix, por Coringa

Jonathan Pryce, por Dois Papas

Melhor Atriz Drama

Cynthia Erivo por Harriet

Scarlett Johansson por História de um Casamento

Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres

Charlize Theron por O escândalo

Renée Zellweger por Judy – Muito Além do Arco-Íris

Melhor Ator Comédia ou Musical

Daniel Craig, por Entre Facas e Segredos

Roman Griffin Davis, por Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood

Eddie Murphy, por Meu Nome é Dolemite

Taron Egerton, por Rocketman

Melhor Atriz Comédia

Awkwafina por The Farewell

Ana de Armas por Entre facas e segredos

Cate Blanchett por Cadê Você, Bernadette?

Beanie Feldstein por Fora de série

Emma Thompson por Late Night

Melhor Diretor

Bong Joon-ho, por Parasita

Sam Mendes, por 1917

Todd Phillips, por Coringa

Martin Scorsese, por O Irlandês

Quentin Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood

Melhor Ator Coadjuvante Filme

Tom Hanks por Um lindo dia na vizinhança

Anthony Hopkins por Dois papas

Al Pacino por O irlandês

Joe Pesci por O irlandês

Brad Pitt por Era uma Vez em… Hollywood

Melhor Atriz Coadjuvante Filme

Kathy Bates por Richard Jewell

Annette Bening por O relatório

Laura Dern por História de um casamento

Jennifer Lopez por As golpistas

Margot Robbie por O escândalo

A 3ª temporada de The Crown foi indicada para Melhor Série, Atriz, Ator e Atriz Coadjuvante Drama

Melhor Série Drama

Big Little Lies (HBO)

The Crown (Netflix)

Killing Eve (no Brasil, Globoplay)

The Morning Show (Apple TV)

Succession (HBO)

Melhor Série Comédia

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime Video)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

The Politician (Netflix)

Melhor série limitada ou filme para TV

Catch-22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (Fox Premium)

The Loudest Voice (Showtime)

Inacreditável (Netflix)

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

Christopher Abbott por Catch-22

Sacha Baron Cohen por The Spy

Russell Crowe por The Loudest Voice

Jared Harris por Chernobyl

Sam Rockwell por Fosse/Verdon

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

Kaitlyn Dever por Inacreditável

Joey King por The Act

Helen Mirren por Catarina, a Grande

Merritt Wever por Inacreditável

Michelle Williams por Fosse/Verdon

Melhor ator coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV

Alan Arkin por O Método Kominsky

Kieran Culkin por Succession

Andrew Scott por Fleabag

Stellan Skarsgård por Chernobyl

Henry Winkler por Barry

Melhor atriz coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV

Patricia Arquette por The Act

Helena Bonham Carter por The Crown

Toni Collette por Inacreditável

Meryl Streep por Big Little Lies

Emily Watson por Chernobyl

Melhor ator em série de TV – Musical ou Comédia

Michael Douglas por O Método Kominsky

Bill Hader por Barry

Ben Platt por The Politician

Paul Rudd por Cara x Cara

Ramy Youssef por Ramy

Melhor atriz em série de TV – Musical ou Comédia

Christina Applegate por Dead to Me

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst por On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne por Boneca Russa

Phoebe Waller-Bridge por Fleabag

Nicole Kidman e Reese Witherspoon foram indicadas por Big Little Lies 2 Melhor atriz em série de TV – Drama

Jennifer Aniston por The Morning Show

Olivia Colman por The Crown

Jodie Comer por Killing Eve

Nicole Kidman por Big Little Lies

Reese Witherspoon por Big Little Lies

Melhor ator em série de TV – Drama

Brian Cox por Succession

Kit Harington por Game of Thrones

Rami Malek por Mr. Robot

Tobias Menzies por The Crown

Billy Porter por Pose Leia mais: Elenco de Casa de Papel anuncia data de nova temporada na CCXP + No Brasil, elenco de Star Wars se emociona ao falar de Carrie Fisher PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente