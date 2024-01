5 momentos inesquecíveis do show do Jão em São Paulo

“Eu espero de verdade que você se sinta em casa, eu me sinto em casa com vocês”: foi assim que Jão agradeceu seus fãs (os chamados lobos) pela presença no primeiro discurso da segunda data (21/01) de sua SUPERTURNÊ – a primeira que o artista realiza no Allianz Parque e com um público de mais de 45 mil pessoas. Com todos os setores esgotados, o clima era de emoção e euforia no estádio, iluminado não somente pelas pulseiras fornecidas pela produção – semelhantes às trazidas pelo Coldplay – mas também pela estrutura montada para a ocasião.

Com telões horizontais que tomavam conta da área do palco, um telão vertical que dava vida a prédios e consoles de videogame e, claro, o dragão branco – característico da era SUPER, quarto álbum de estúdio de sua carreira e que faz analogias ao elemento fogo.

Foi espetáculo de duas horas, com 28 canções que passeiam pelos seus quatro álbuns de estúdio, e completam o projeto de dividir o início de sua carreira em elementos da natureza. A verdade é que a única forma de descrever a experiência é: histórica.

Para além dos recordes quebrados com a turnê, todos no estádio fizeram parte de uma história e, por breves momentos, se conectaram pela dor, emoção e orgulho em ver o jovem conquistando sua maior plateia até o momento.

A seguir, listamos os momentos do concerto catártico em São Paulo que, sem sombra de dúvidas, marcaram a noite e deram um verdadeiro espetáculo. Veja:

1.Jão sobrevoa o palco em “Sinais”

Um anti-herói em queda, na mira de um arqueiro 🏹#JãoNoMultishow pic.twitter.com/b6QlnCntry — Team Jão (@teamjao) January 22, 2024

Apesar de ser sua primeira experiência no Allianz Parque, Jão trouxe um espetáculo cheio de efeitos especiais e um palco repleto de passarelas que tomavam conta da pista. O cantor ainda surpreendeu quando sobrevoou o palco e foi abduzido para o topo do telão durante a apresentação de Sinais – deixando a plateia de boca aberta.

2. “Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima”

Após ser abduzido, todos os fãs corriam os olhos pelas diversas passarelas – que se assemelhavam a um arco-e-flecha, honrando o seu álbum ANTI-HERÓI – à procura do cantor. Para a surpresa de muitos, ele se manteve no topo do telão, que rapidamente ganhou a projeção de um prédio gigante, referência a Hotel San Diego, iluminando o sétimo andar de vermelho.

No alto do prédio, Jão realizou a performance de A Última Noite– uma das mais emocionantes da setlist.

3.Fã mirim é levada ao palco

Jão convidou a Maju, uma mini lobinha, para subir ao palco e cantar Alinhamento Milenar com ele 🤍 #JaoNoMultishow pic.twitter.com/jXlOqSadZr — Team Jão (@teamjao) January 22, 2024

Dando uma experiência única para a segunda data no Allianz Parque, o artista trouxe ao palco da SUPERTURNÊ uma de suas fãs mirins, a Maju, de cinco anos, que recebeu diversos abraços do Jão. O artista cantou um dos versos de Alinhamento Milenar, deixando que a pequena completasse a canção.

4.Fãs decidem uma música surpresa para cada show

A verdade é que a experiência da SUPERTUNÊ começa mesmo antes do Jão pisar no palco. Nos 30 minutos prévios ao espetáculo, os fãs são surpreendidos por um vídeo que revela duas opções de música surpresa. A partir deste momento, são eles quem decidem.

A vitória é decidida de maneira simples, mas eficaz: o barulho que os fãs fazem por cada uma das músicas. Na segunda noite, Jão deu aos fãs duas opções: Clarão e Barcelona e, diferente da primeira enquete da turnê, a disputa se mostrou acirrada, com Barcelona entrando no setlist.

5.Carta surpresa aos fãs

"Pelo meu peito aberto

Onde sua nuca dorme

Dá pra ouvir minhas artérias

Chamando o seu nome" Segunda carta da SUPERTURNÊ entregue! ❤️‍🔥 Quantas composições novas vão aparecer até o final? pic.twitter.com/sAKldTXRid — Conexão Jão (@conexaojao) January 22, 2024

Se tem uma coisa que o Jão ama são cartas, escrevendo uma para cada estreia de seus álbuns. Desta vez, o artista levou a tradição para os palco, se comprometendo a entregar uma carta – escrita por ele mesmo – a um fã sortudo em cada show.

O texto, único e especial para cada data, tende a celebrar a estreia da turnê, agradecer o apoio dos fãs e, também, dar palavras de incentivo àqueles que estão precisando daquele empurrãozinho para seguir em frente.