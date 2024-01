BAFTA 2024: Saiba onde assistir aos filmes indicados

A temporada de premiações está a todo vapor, e o BAFTA 2024, que acontece em 18 de fevereiro, acaba de revelar sua lista de indicados na manhã desta quinta-feira (18). Entre os destaques, aparecem os títulos Oppenheimer, que lidera a lista com 13 indicações, e Pobres Criaturas, chegando em segundo lugar com 11.

Com a lista de candidatos divulgada, que tal fazer suas apostas dos filmes que serão vencedores nesta edição da premiação britânica? Para isso, separamos uma lista completa para saber onde assistir a cada um dos títulos, seja em streaming ou nos cinemas. Confira:

Anatomia de uma Queda (Nos cinemas – 25/01)

Anatomia de uma Queda, de Justin Triet, é sem sombra de dúvidas um dos filmes mais apostados para a temporada de premiações, vencedor em duas categorias do Globo de Ouro e uma das possibilidades para o Oscar. Desta vez, o longa foi indicado para a categoria de “Melhor Filme”, ao lado de Oppenheimer e Pobres Criaturas. E Triet está na linha para voltar com um BAFTA nas mãos, sendo lembrado para a categoria de “Melhor Direção” e “Melhor Roteiro Original”, junto com o seu parceiro Arthur Harari.

Além disso, a protagonista alemã Sandra Hüller recebeu indicação como “Melhor Atriz”, ao lado de Margot Robbie e Emma Stone. Para completar sua lista de indicações, Anatomia de uma Queda também está sendo cotado para “Melhor Edição”e “Melhor Filme em Língua Não Inglesa”.

Disponível em: Nos cinemas a partir de 25 de janeiro.

Os Rejeitados (Nos cinemas)

Nunca é tarde demais para um filme natalino, não é mesmo? Os Rejeitados, de Alexander Payne, acompanha a desventura de um professor mal-humorado que é forçado a cuidar de um grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal, e esse longa já vem encantando diversas das premiações do ano. Vencedor nas categorias de Melhor Ator e Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro, o filme recebeu indicações para as categorias de “Melhor Filme”, “Melhor Direção” e “Melhor Roteiro Original”, de David Hemingson.

Ademais, seus atores também foram lembrados pelo BAFTA 2024, sendo indicados para “Melhor Elenco”. Já Paul Giamatti, Dominic Sessa e Da’Vine Joy Randolph, foram indicados para “Melhor Ator”, “Melhor Ator Coadjuvante” e “Melhor Atriz Coadjuvante”, respectivamente.

Disponível em: Nos cinemas.

Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+)

Não seria uma temporada de premiações sem um filme do Martin Scorsese! Assassinos da Lua das Flores recebeu indicação para uma das maiores categorias da noite, “Melhor Filme”. Além disso, Robert De Niro também recebeu elogios pela sua performance no longa, sendo lembrado na categoria de “Melhor Ator Coadjuvante”, ao lado de astros como Paul Mescal e Ryan Gosling.

Em questões de produção, o filme foi indicado também para “Melhor Fotografia”, de Rodrigo Prieto, “Melhor Edição”, “Melhor Figurino”, “Melhor Cabelo e Maquiagem”, “Melhor Trilha Sonora” e “Melhor Design de Produção”. Por fim, Assassinos da Lua das Flores encerra sua lista de indicações com a categoria de “Melhor Elenco”, contando com atores como Leonardo DiCaprio.

Disponível em: Apple TV+

Oppenheimer (Alugar na Apple TV+)

Líder nas indicações para a premiação, Oppenheimer é, sem sombra de dúvidas, o filme que não podemos deixar de assistir antes do BAFTA 2024, e para a nossa sorte isso é possível! Dentre as principais categorias, o filme levou indicação para “Melhor Filme”, “Melhor Direção” de Christopher Nolan, “Melhor Roteiro Adaptado” e “Melhor Edição”.

O elenco também recebeu diversos elogios, com o protagonista Cillian Murphy sendo indicado para “Melhor Ator”, além disso Robert Downey Jr. e Emily Blunt também foram lembrados para as categorias de “Melhor Ator Coadjuvante” e “Melhor Atriz Coadjuvante”, respectivamente. O filme ainda foi indicado por:

Melhor Fotografia, de Hoyte van Hoytema;

Melhor Figurino, de Ellen Mirojnick;

Melhor Design de Produção, de Ruth De Jong & Claire Kaufman;

Melhor Cabelo e Maquiagem;

Melhor Trilha Sonora Original, de Ludwig Göransson;

Melhor Som;

Disponível em: Para alugar na Apple TV+ e Amazon

How to Have Sex (MUBI)

How to Have Sex, de Molly Manning Walker, movimentou as redes sociais com o seu roteiro ousado e história inovadora, e não seria inesperado que aparecesse na temporada de premiações, tendo sido indicado para a categoria de “Melhor Filme Britânico” e “Melhor Elenco”. Além disso, Walker recebeu a indicação honorária de “Melhor Estreia de Diretor, Roteirista ou Produtor Britânico.

Disponível em: Mubi

Napoleão (Alugar na Apple TV+)

Indicado para “Melhor Filme Britânico”, Napoleão é mais uma das promessas desta temporada de premiações, sendo lembrado para a categoria de “Melhor Cabelo e Maquiagem”, “Melhor Figurino” e “Melhores Efeitos Especiais”.

Disponível em: Para alugar na Apple TV+

Saltburn (Prime Video)

Nas últimas semanas é impossível falar em cinema sem pensar em Saltburn, que vem conquistando (e estranhando) o público com o seu roteiro ousado e direção criativa. Para o BAFTA 2024, o longa foi indicado para “Melhor Filme Britânico”, além de seu elenco ser honrado para categorias como “Melhor Ator”, para Barry Keoghan, e “Melhor Ator Coadjuvante”, para Jacob Elordi. Ademais, Rosamund Pike recebeu indicação como “Melhor Atriz Coadjuvante”.

O filme encerrou suas indicações com a categoria de “Melhor Trilha Sonora Original”.

Disponível em: Prime Video

Wonka (Nos cinemas)

Pegue seu chocolate e hora de se encantar! Wonka é mais um dos filmes de 2023 que não deixou a desejar, com uma trilha sonora mágica e um roteiro encantador. Com isso, o filme foi indicado para a categoria de “Melhor Filme Britânico” nesta edição da premiação inglesa.

Disponível em: Nos cinemas.

Maestro (Netflix)

Maestro é mais um dos filmes que vem conquistando o streaming, recebendo indicação para “Melhor Direção”, de Bradley Cooper, além de “Melhor Roteiro Original” e “Melhor Fotografia”.

Disponível em: Netflix.

Barbie (HBO Max)

2023 foi o ano da nossa boneca favorita, com o lançamento de Barbie e, desde então, já sabíamos que seria um dos favoritos para a temporada de premiações. Desta vez, Margot Robbie foi lembrada para a categoria de “Melhor Atriz”, e Ryan Gosling foi lembrado para a categoria de “Melhor Ator Coadjuvante”.

Ademais, Greta Gerwig e Noah Baumbach foram indicados para a categoria de “Melhor Roteiro Original”, além de serem lembrados para “Melhor Figurino”.

Disponível em: HBO Max

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (HBO Max)

É inegável que este é um dos favoritos dos fãs de heróis, e no BAFTA, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso foi um dos favoritos para “Melhor Longa-Metragem de Animação”, e por aqui estamos torcendo demais!

Disponível em: HBO Max

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets (Netflix)

Ainda na categoria de “Melhor Longa-Metragem de Animação”, A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets também é uma das grandes apostas da premiação.

Disponível em: Netflix

Elementos (Disney+)

Encerrando a categoria de “Melhor Longa-Metragem de Animação”, a Disney recebeu indicação com Elementos, o filme perfeito para assistir com a família.

Disponível em: Disney+

Missão: Impossível – Acerto de Contas: Parte 1 (Alugar na Apple TV+)

Para encerrar a lista, se você gosta de ação e, claro, do Tom Cruise, Missão: Impossível – Acerto de Contas: Parte 1 recebeu indicação para “Melhores Efeitos Especiais”.

Disponível em: Para alugar na Apple TV+ e Amazon

Agora é só maratonar!