5 melhores álbuns natalinos para ouvir nas festas de fim de ano

Tem coisa melhor do que reunir toda a família e amigos no Natal? Colocar receitas deliciosas para a ceia em prática, apostar em uma decoração vibrante e trocar presentes são sempre experiências extremamente afetivas. E sabe o que não pode faltar em uma boa festividade? Uma ótima seleção de músicas! Quem aí nunca colocou All I Want For Christmas is You de Mariah Carey para tocar nas alturas durante o feriado, que atire a primeira pedra.

Pensando nisso, separamos cinco álbuns natalinos atemporais para quem deseja estar acompanhado de uma excelente trilha sonora durante esse momento tão especial. Dá uma conferida:

A Charlie Brown Christmas – Vince Guaraldi Trio

Imagine a cena: você, Charlie Brown e os personagens do Snoopy dançando ao redor da árvore de natal. Essa atmosfera, que remete aos períodos mais lúdicos da infância, está presente no disco do Vincent Guaraldi Trio.

Com uma vibe jazzística irresistível, as faixas de A Charlie Brown Christmas são a opção perfeita tanto para dançar quanto para resgatar boas memórias.

Mariah Carey’s Merry Christmas – Mariah Carey

Mariah Carey fundou a instituição Natal em 1994 ao lançar All I Want For Christmas is You, e isto é apenas um fato. Aliás, já virou tradição acompanhar o hit da cantora decolar nas paradas de sucesso anualmente durante as épocas festivas.

Agora, não se engane: a superestrela do pop tem inúmeros outros tesouros natalinos em Mariah Carey’s Merry Christmas, que além de contar com o hino que todos nós já conhecemos, ainda traz covers incríveis de Silent Night, O Holy Night e mais.

Elvis’ Christmas Album – Elvis Presley

Nem mesmo o Rei do Rock pôde resistir aos encantos do Natal! Elvis’ Christmas Album traz o carisma inconfundível do astro para os clássicos natalinos, com a sua performance vocal inconfundível adicionando um toque de rebeldia ao clima festivo. Se você quer um Natal com atitude, este é o seu disco!

Christmas Portrait – Carpenters

Karen Carpenter possui uma das vozes mais suaves e envolventes da história da música e, por esse motivo, ela tornou o primeiro álbum natalino dos Carpenters em um verdadeiro tesouro.

Todas as canções, sem exceções, são interpretadas com uma emoção genuína, e a sensação de calor e aconchego que permeia o álbum o torna um clássico reconfortante para a temporada festiva.

Love For Sale – Lady Gaga & Tony Bennett

Apesar deste álbum não ser especificamente um projeto natalino, não há como não se apaixonar pelos covers de jazz cantados de maneira sublime por Lady Gaga e Tony Bennett.

Aqui, a dupla improvável interpreta uma série de releituras dos clássicos de Nat King Cole, com destaque para a faixa-título, que traz o icônico senhor Bennett entregando vocais enérgicos aos 94 anos (idade que tinha quando a obra foi lançada).

Não tenha dúvidas: Love for Sale é nostálgico, romântico e, definitivamente, o disco perfeito para embalar uma elegante e sofisticada ceia de natal.