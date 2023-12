Livros para o Natal? Bazar da editora Todavia vende obras com desconto

Para os amantes de literatura que não perdem a oportunidade de garantir novas leituras, acontece neste sábado, 09, em São Paulo, o bazar literário da editora Todavia que comemora o seu mais novo selo direcionado para literatura de todas as infâncias, a Baião.

Com descontos imperdíveis em todo o catálogo da editora, o evento também conta com a participação de Mell Brites, editora de grandes títulos infantis e autora do livro “As Crianças de Clarice”, em um bate-papo especial sobre o desenvolvimento e criação do mais novo selo responsável pela publicação de títulos como “Balinha”, de Carlos Eduardo e Zansky e “Chico Chiclete” de María Ramos.

E para garantir a diversão dos pequenos e também dos adultos, a atração musical fica por conta do bloquinho Sainha de Chita, que se apresenta e agita o evento com uma verdadeira demonstração de carnaval fora de época. Os descontos para esta edição do bazar literário são de pelo menos 20%, além de contar com pontos de venda de bebidas, cervejas e sorvetes artesanais. Confira a programação completa:

Programação Bazar Literário Todavia+Baião

Bate-papo “De onde vem a Baião” com Mell Brites, 10h;

Apresentação Bloco Sainha de Chita, 11h.

O evento rola neste próximo sábado, na Rua Luís Anhaia, 44, casas 36/44, Vila Madalena. A entrada é gratuita e você pode conferir todos os livros que estarão disponíveis no bazar pelo site da editora Todavia. Acesse o site www.todavialivros.com.br e monte já a sua lista com todos os seus presentes literários para este Natal!

