10 mães inesquecíveis das novelas

Se na vida real a sua mãe é “a melhor do mundo”, na ficção várias atrizes interpretaram mães inesquecíveis nas novelas brasileiras. Defendendo com unhas e dentes sua cria ou até sendo maltratadas pelos filhos, elas mostraram seu amor incondicional e ganharam o carinho do público. Confira 10 mães em novelas que ficaram na memória:

Lurdes (Amor de Mãe)

Regina Casé conquistou o coração do telespectador como Dona Lurdes na novela “Amor de Mãe” (2019). Além dos quatro filhos – Érica (Nanda Costa), Camila (Jéssica Ellen), Ryan (Thiago Martins) e Magno (Juliano Cazarré), ela passou a história na busca por Domênico (Chay Suede), que foi vendido pelo ex-marido dela para a traficante de crianças Kátia (Vera Holtz) e criado por Thelma (Adriana Esteves) com o nome de Danilo. A cena do reencontro dos dois após a descoberta de que são mãe e filho é emocionante (assista a um trecho abaixo).

A personagem fez tanto sucesso que a autora da novela, Manuela Dias, preparou “Dona Lurdes – O Filme”, que estreou nos cinemas em março deste ano, mais focado em como ficou a vida de Lurdes depois que os filhos estão encaminhados.

Maria da Paz (A Dona do Pedaço)

Apesar do amor que dedicava à filha e de se desdobrar para fazer todas as vontades dela, Maria da Paz (Juliana Paes) penou nas mãos de Josiane (Agatha Moreira) em “A Dona do Pedaço” (2019). A garota chegou ao ponto de roubar a fortuna da mãe e expulsa-la de casa. Mesmo assim, ela perdoa a jovem na reta final da história escrita por Walcyr Carrasco.

Helena (Laços de Família)

O autor Manoel Carlos é um mestre em escrever mães que fazem o que for preciso pelos filhos – e as personagens que criou aparecerão bastante ao longo desta lista. Em “Laços de Família” (2000), Helena (Vera Fischer) é capaz de abrir mão do amor que sente por Edu (Reynaldo Gianecchini) ao perceber o interesse da filha Camila (Carolina Dieckmann) por ele e, mais para a frente na trama, engravidar do primo Pedro (José Mayer) só para gerar uma criança que possa doar a medula para Camila, que precisa de um transplante.

Edilásia Sardinha, a Mamuska (Da Cor do Pecado)

Rosi Campos está no imaginário popular como a Mamuska da novela “Da Cor do Pecado” (2004). Edilásia era a matriarca da família Sardinha, e estava sempre de olho no que os filhos Apolo (Reynaldo Gianecchini), Ulisses (Leonardo Brício), Thor (Cauã Reymond), Dionísio (Pedro Neschling) e Abelardo (Caio Blat), criados por ela para serem grandes lutadores, estavam aprontando na história. Helena (Por Amor) Uma das cenas clássicas da novela “Por Amor” (1997) é a troca de bebês no hospital. Helena (Regina Duarte) e a filha Eduarda (Gabriela Duarte) engravidam ao mesmo tempo, mas o bebê de Eduarda morre ao nascer. Sabendo que a filha não suportaria a perda nem poderia mais ter filhos, Helena decide trocar o neto morto pelo filho que teve com Atílio (Antônio Fagundes), convencendo o médico César (Marcelo Serrado) a realizar a troca e manter o segredo.

Maria do Carmo e Nazaré (Senhora do Destino)

Duas mães chamaram a atenção em “Senhora do Destino” (2004): Maria do Carmo (Susana Vieira) foi sozinha do Nordeste para o Rio de Janeiro com os filhos pequenos e teve Lindalva (Carolina Dieckmann) roubada ainda bebê por Nazaré (Renata Sorrah), que a criou como filha, batizando-a de Isabel. Do Carmo cria os demais filhos – Reginaldo (Eduardo Moscovis), Leandro (Leonardo Vieira), Viriato (Marcello Antony) e Plínio (Dado Dolabella), mas não desiste de encontrar a caçula. Apesar das maldades que comete, Nazaré deixa claro – inclusive em sua última cena – que seu amor por Isabel é incondicional.

Helena (História de Amor)

Mais uma Helena passou perrengue na mão da filha. Desta vez, é a da novela “História de Amor” (1995, também vivida por Regina Duarte), que aturava os ataques de fúria de Joyce (Carla Marins). A adolescente chega a trocar a fechadura de casa, deixando a mãe para fora. Joyce descobre que na verdade é sobrinha de Helena – a mãe da menina, irmã da protagonista, morreu e Helena decidiu cria-la.

Dona Armênia (Rainha da Sucata) Mãe ligadíssima na vida das “três filhinhas” Gera (Marcello Novaes), Gino (Jandir Ferrari) e Gérson (Gerson Brenner), Dona Armênia (Aracy Balabanian) fez tanto sucesso na novela “Rainha da Sucata” (1990) que a família inteira retornou na novela seguinte do autor Silvio de Abreu, “Deus Nos Acuda” (1992). A marcação cerrada nos três como uma mãe superprotetora, o sotaque e seu bordão “na chon” divertiam o público.

Raquel (Vale Tudo)

Prestes a ganhar um remake em 2025, “Vale Tudo” (1988) trouxe Raquel (Regina Duarte), uma mãe honesta que foi abandonada pelo marido e criou a filha Maria de Fátima (Glória Pires). Quando cresce, Fátima vende a única propriedade da família, no Paraná, e foge para o Rio de Janeiro com o dinheiro. Raquel vai atrás e, para se estabelecer na cidade, vende sanduíches na praia. Ao longo da história, a filha a humilha sempre que possível, mas ela não desiste de demonstrar seu amor maternal. Na nova versão, Taís Araújo foi confirmada para viver o papel.