Dia das Mães: 10 hotéis e pousadas perto de São Paulo para relaxar

Chalés Marinelli – São Roque

Em São Roque, a cerca de 70 km de São Paulo, fica o Chalés Marinelli, com interiores aconchegantes para se desconectar do ambiente do dia a dia, com direito àlareira no quarto. Entre as opções para relaxar estão a piscina ao ar livre, o jardim ou o lounge compartilhado.

Hotel Mantovani – Águas de Lindoia

A localização é um dos pontos positivos do hotel Mantovani: a apenas 100 metros do centro e 1 Km da rodoviária de Águas de Lindoia. Outros atrativos que podem agradar sua mãe são a piscina ao ar livre, piscinas aquecidas, área com jardim e salão de jogos.

Vila Dom Bosco – Campos do Jordão

Mães ligadas em arquitetura vão gostar do que encontrarão ao chegar ao Vila Dom Bosco, em Campos do Jordão. As hospedagens são rodeadas por jardins e também oferecem quadra de esportes coberta e salão de jogos. As mais aventureiras podem percorrer algumas trilhas a pé, que são organizadas no local.

Vitória Hotel Residence – Campinas

Para mães que gostam de estar próximas a restaurantes, bares e lojas, uma opção no centro de Campinas é o Vitória Hotel Residence, que promete acomodações espaçosas com decoração moderna e piscina ao ar livre para relaxar em paz no domingão. O café da manhã, com frutas da estação, sucos, pães, cereais e iogurtes, é servido no Restaurante Garibaldi.

Casa de Férias em Atibaia Piscina Climatizada – Atibaia

Mesmo que por um dia – ou um fim de semana – sua mãe merece se sentir de férias. Para entrar nesse clima, a Casa de Férias em Atibaia Piscina Climatizada tem à disposição, além da piscina com vista que ajuda a nomear o local, jardim, churrasqueira, área para piquenique e empréstimo de bicicletas. Dá para esquecer da vida! Veja mais aqui.

Pousada e Restaurante Refúgio Dinamarca – Mairiporã

Também próximo a São Paulo, na cidade de Mairiporã, está a Pousada e Restaurante Refúgio Dinamarca. Sua mãe nem vai ter vontade de sair de lá durante a estadia ao encontrar piscina ao ar livre, restaurante, bar, empréstimo de bicicletas, jardim e estacionamento privativo gratuito.

Hotel Ilhas do Caribe – Guarujá

Caso sua mãe goste mais de estar no litoral, a opção em Guarujá pode ser o hotel Ilhas do Caribe, a 100 metros da praia da Enseada e a 10 minutos a pé do Aquário AquaMundo. Lá ela escolher entre relaxar curtindo a ampla piscina ou ir tomar um banho de mar – o local dispõe de serviço com guarda-sóis, cadeiras e toalhas.