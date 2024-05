As melhores experiências para presentear no Dia das Mães

Nem sempre conseguimos agradar quem amamos, mas surpreender é uma forma garantida de tornar uma data inesquecível. Se você quer transformar o Dia das Mães em um momento especial para quem ama, confira alguns presentes inusitados e que vão muito além da embalagem:

Um final de semana no campo

Muitas vezes, tudo que precisamos é um tempo para relaxar! Presenteie sua mãe com uma experiência no interior, rodeada pela natureza, bons vinhos, espumantes e muito descanso. Separamos hospedagens de alta qualidade para garantir o conforto e alguns itens essenciais para completar a experiência!

Um momento spa

Não há presente melhor do que cuidar de si mesma. Presentear a sua mãe com um momento de autocuidado é um grande gesto. De a ela a oportunidade de aproveitar seu dia relaxando e fazendo o que ela gosta: ler um livro, ouvir uma música ou até assistir um filme. O momento é todo dela!

Continua após a publicidade

Cozinhando ao redor do mundo

Se sua mãe ama cozinhar e não abre mão de passar o dia das mães com a família, o melhor presente é a possibilidade de inovar nas receitas! Presenteie-a com a experiência de aprender a fazer pratos de diversos lugares do mundo com cidadãos locais, tudo isso sem sair de casa! E não pode faltar alguns livros pra ela conferir e anotar dicas das receitas.

Continua após a publicidade

Uma oficina de astrologia acompanhada de drinks

Tem uma mãe mística? Sabemos que ela vai amar esse presente! Se ela gosta mesmo de astrologia, horóscopo e quer muito entender o seu destino, presentei-a com uma sessão de astral, com direito a drinks e muita diversão. Não se esqueça de garantir o clima com algumas velas e incensos.